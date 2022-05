Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 26 maggio 2022

IL LOTTO LASCIA LO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: IN ARRIVO GRANDI VINCITE DALL’ESTRAZIONE DI OGGI?

Nella giornata di oggi, giovedì 26 maggio 2022, è tempo di una nuova estrazione del Simbolotto, che si terrà subito dopo quella del Lotto. La speranza, va da sé, è che possano essere distribuiti ricchi premi attraverso i numeri e i simboli fortunati. Subito dopo aver visionato insieme a voi lettori de “IlSussidiario.net” le combinazioni presenti sulle ruote del Lotto, dirottiamo la nostra attenzione sulla nuova cinquina vincente del Simbolotto.

Per partecipare al concorso non serve compilare alcuna scheda di gioco, né eseguire sforzi particolari, nel tentativo di centrare la combinazione vincente. L’unico requisito da osservare va ricercato nell’esecuzione della giocata del Lotto sulla ruota in promozione, che cambia ogni mese (per tutto maggio è quella di Milano). Dopo aver puntato i numeri del Lotto su Milano, dunque, bisognerà attendere di imbattersi nella nuova combinazione fortunata, nella speranza che combaci con quella originata dal sistema in modo del tutto casuale, senza che vi siano chance di selezione da parte dei giocatori.

SIMBOLOTTO: CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’importo massimo acciuffabile giocando al Simbolotto corrisponde a 10mila euro e può essere agguantato facendo en plein, vale a dire indovinando ben cinque numeri su cinque. Anche chi riesce a intuire 4, 3 o 2 numeri/simboli può festeggiare, ma va da sé che le cifre in palio siano sensibilmente inferiori man mano che decresce il numero complessivo di numeri e simboli correttamente pronosticati. In attesa della nuova estrazione del Lotto, andiamo a esaminare la classifica di simboli e numeri ritardatari del Simbolotto.

Leggendo le classifiche del Simbolotto, scopriamo che in vetta alla graduatoria dei ritardatari c’è il 43 (funghi), che si fa aspettare da 43 concorsi; lo seguono il 22 (balestra) a quota 36 concorsi e, subito alle sue spalle, l’11 (topi), che si fa desiderare da ben 21 estrazioni. Ai piedi del podio trova ubicazione l’1 (Italia), che si fa attendere da 19 turni. Chiudiamo questa particolare top ten con il 45 (rondine), assente da 16 concorsi del Simbolotto, il 14 (baule), latitante da 15 turni, il 38 (pigna) e il 40 (quadro), appaiati a quota 14 ritardi, e il tris 20 (festa), 29 (diamante) e 5 (mano), che hanno accumulato 12 estrazioni di fila senza palesarsi.

