SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 26 ottobre 2021

DOPO IL LOTTO GRANDI ATTESE PER LE VINCITE DEL SIMBOLOTTO

Torna anche oggi, martedì 25 ottobre 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Il concorso “gemello” del Lotto non tradisce i suoi appassionati, ripresentandosi come da tradizione ogni martedì, giovedì e sabato. Ma come si gioca? La regola è semplice: basta piazzare una giocata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione nel mese in corso, per ricevere in cambio non solo una schedina del Lotto, ma anche una del Simbolotto.

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 ottobre: i numeri vincenti

Tutto avviene in maniera gratuita. Facciamo un esempio per essere più chiari: in questo mese di ottobre 2021 la ruota del Lotto in promozione è quella di Roma; basta piazzare una giocata su quest’ultima per ricevere in dote, oltre alla schedina del Lotto, anche quella del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli. Ovviamente senza alcun esborso aggiuntivo. Con questo tagliando si può poi andare a caccia di un primo premio – destinato a chi fa en plein – pari a 10mila euro per ogni euro di importo investito.

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 23 ottobre, le ruote top

QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO?

Come di consueto anche oggi l’estrazione del Simbolotto andrà in scena dopo quella del Lotto. C’è dunque da ingannare l’attesa: ma in che modo? Proviamo a dare un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, d’altronde per una mera questione probabilistica dovrebbero essere i maggiori indiziati di estrazione. Nessun cambiamento sostanziale nelle prime 10 posizioni dei ritardatari: davanti a tutti per numero di assenze (42) c’è sempre il 41 Buffone, seguito dal 22 Balestra a quota 30.

Terza piazza per il 19 Risata (24 ritardi) davanti al 10 Fagioli, sparito da 23 turni. Quinta piazza per il 17 Sfortuna, primula rossa da 21 turni. Spazio poi ad una coppia: è quella composta da 24 Pizza e 5 Mano, entrambi latitanti da 18 concorsi. Segue il 37 Piano con 17 assenze. A completamento della top ten un’altra accoppiata: è quella composta da 8 Braghe e 18 Cerino, tutti e due assenti da 15 estrazioni di fila.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 23 ottobre 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA