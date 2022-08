Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 27 agosto 2022

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E LE SUE RICCHE VINCITE

Quest’oggi, sabato 27 agosto 2022, il Simbolotto fa capolino ancora una volta nel panorama delle estrazioni italiane con l’ultimo sorteggio della settimana, contribuendo ad alimentare speranze e sogni di milioni di italiani a caccia del successo. Come avviene tradizionalmente, l’esito dell’estrazione verrà annunciato contestualmente allo svelamento dei numeri vincenti del Lotto, contest a cui il Simbolotto è abbinato sin dalla sua origine. Ne deriva, quindi, che azzeccare tutti e cinque i simboli vincenti vorrebbe dire mettere le mani su una cifra di notevole interesse e tale da in grado di permettere al fortunato vincitore di concedersi qualche piccolo sfizio.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 agosto, i numeri vincenti

Per poter giocare al Simbolotto ci sono regole molto semplici da osservare: tutto ciò che occorre fare, è una giocata del Lotto sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (ad agosto è la Nazionale, ndr). Effettuata tale giocata, gratis e in modo automatico il sistema elaborerà una combinazione del tutto casuale e a stamparla sulla vostra bolletta del Lotto, senza che vi sia la benché minima necessità di pagare un importo superiore rispetto a quello previsto per la giocata al Lotto.

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ 10eLotto, quote e smorfia estrazioni 26 agosto

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere giocando al Simbolotto? Il jackpot massimo non è troppo alto e corrisponde a 10mila euro, ma ci sono anche premi minori, capaci di regalare gioia e felicità a tutti i giocatori. Si vince, tuttavia, anche intercettando un quantitativo inferiore di numeri, ad esempio 4, 3 e 2.

E la classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto, che cosa suggerisce? Andiamo a consultarla assieme a voi tutti: al primo posto si colloca il 26 (elmo), che si fa desiderare da 33 concorsi; segue il 36 (nacchere), in seconda posizione con 30 assenze. In terza piazza troviamo il 20 (festa), con 25 ritardi accumulati. Successivamente, ci imbattiamo nel 30 (cacio), che non si palesa da 23 turni, nell’accoppiata 42 (caffè) e 12 (soldato), che non campeggia da 20 estrazioni, nel 31 (anguria) latitante da 18 turni, dal 18 (cerino), con 14 assenze e, da ultimo dal tris composto dal 3 (gatta), dal 4 (maiale) e dal 39 (forbici), che non si palesano da 11 sorteggi.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 agosto 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA