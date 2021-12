SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 dicembre 2021

Oggi, lunedì 27 dicembre 2021, è tempo di un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata comunicata pochi istanti fa e “Il Sussidiario.net” l’ha annotata per voi lettori: ci accingiamo pertanto a fornirvela in tempo reale, non prima però di avere ultimato le operazioni di abbinamento di ogni numero al suo simbolo corrispondente, tratto peculiare di questo gioco. Ecco allora che diviene fondamentale l’esecuzione di un controllo approfondito della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere sicuri al cento per cento di non cestinare una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

Non va altresì dimenticata l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Italia (1), il Naso (16), la Sfortuna (17), il Vaso (7), il Baule (14). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: SI RECUPERA L’ESTRAZIONE DI NATALE

Se nel giorno di Natale il Simbolotto si è preso una piccola vacanza, nella prima serata di oggi, 27 dicembre 2021, torna puntuale subito dopo l’estrazione del Lotto pronto a svelarci la nuova sequenza di numeri e simboli che andranno a comporre la combinazione fortunata odierna. La ruota in promozione, ancora per pochi giorni resterà quella di Venezia mentre non cambiano le modalità di gioco e le possibilità di incassare un premio fino a 10mila euro che potrebbero andarsi a sommare ai possibili premi incassati grazie al Lotto di cui il Simbolotto rappresenta il gioco “gemello” e complementare.

Come poter sfidare la Dea Bendata e sperare di poter ottenere un regalo di Natale in ritardo? Come sempre le regole sono semplicissime e non richiedono alcuna strategia o abilità particolari. Tutto è infatti legato al caso ed al giocatore è solo richiesto di puntare sulla ruota di Venezia in promozione per questo dicembre 2021, nel corso della sua giocata al Lotto. Questo darà il diritto automaticamente a partecipare al Simbolotto sperando che i numeri ed i simboli presenti sul proprio tagliando siano gli stessi estratti dopo il concorso del Lotto.

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Così come per il Lotto, anche il Simbolotto ha i suoi numeri e simboli ritardatari. Lo sanno bene i veri appassionati del gioco complementare del Lotto che si rinnova ad ogni concorso concedendo ai numerosi concorrenti la possibilità di ampliare il proprio gruzzoletto. Per ingannare l’attesa in vista della prossima estrazione, possiamo dare uno sguardo all’ultima classifica dei ritardatari, sebbene sia giusto osservare e ricordare come ciò non implichi alcuna strategia di gioco ma rappresenti una pura curiosità.

A finire in cima alla classifica dei numeri e simboli ritardatari nel Simbolotto è l’accoppiata 43 Funghi, che latita da 27 estrazioni, seguita a quota 21 concorsi da 4 Maiale. Il podio si completa con il 35 Uccello, che si fa desiderare da 17 concorsi. Sono 16 le assenze collezionate dal 23 Amo, seguito a quota 15 da 10 Fagioli e 31 Anguria, mentre il 45 Rondine manca da 14 concorsi. Con 13 ritardi troviamo il 12 Soldato mentre chiude con 12 concorsi mancanti il terzetto formato da 19 Risata, 22 Balestra e 20 Festa.



