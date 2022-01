Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 27 gennaio 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON NUOVE POSSIBILI VINCITE

Ancora un nuovo appuntamento all’insegna del Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto nella prima serata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022. Si tratta del secondo appuntamento della settimana nonché uno degli ultimi del mese che vede protagonista la ruota di Bari. Si tratta della ruota alla quale è associato il primo mese dell’anno. Questo significa che basta una giocata del Lotto puntando sulla ruota pugliese per prendere parte al gioco, in modo automatico e gratuito, con la possibilità di vincere un massimo di 10mila euro centrando i cinque numeri e relativi simboli.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 27 gennaio, i numeri vincenti

Giocare al Simbolotto è estremamente semplice ed immediato in quanto non è richiesta alcuna conoscenza specifica ma tutto avviene in modo casuale. Numeri e simboli saranno quindi stampati sulla propria schedina di gioco e questo evidenzia anche l’assenza di strategie legate al Simbolotto. Cosa fare allora? Dopo aver rispettato l’unico requisito che vi abbiamo illustrato, è sufficiente sperare nella Dea Bendata che oltre al primo premio potrebbe portarvi anche a vincite minori da 50 euro con il “4”, da 5 euro con il “3” e da un solo euro con il “2”.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: ESTRAZIONI 25 GENNAIO/ Numeri vincenti e la Smorfia

SIMBOLOTTO: ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Passiamo adesso ad un altro interessante capitolo del Simbolotto, ovvero quello relativo ai numeri ritardatari. Si tratta di una mera curiosità dal momento che come spiegato nel precedente focus, il gioco “gemello” del Lotto non tiene conto di alcuna strategia specifica. In attesa di scoprire la nuova cinquina fortunata, quindi, inganniamo il tempo proponendovi la top ten dei numeri e relativi simboli ritardatari nel Simbolotto.

Ad aprire le danze ci pensa il 12 Soldato, che manca da 27 concorsi, seguito dal 38 Pigna che occupa il secondo gradino del podio con 25 assenze e poi dal 34 Testa che invece si piazza al terzo posto con 23 turni saltati. Appena giù dal podio, sono 19 le estrazioni mancanti collezionate dal 24 Pizza, seguito a distanza di tre concorsi dall’8 Braghe e dal 32 Disco a quota 15. Doppia assenza pari a 14 concorsi quella registrata dal 36 Nacchere e 29 Diamante. Segue il 17 Fortuna con 13 assenze e il 13 Rana che manca da 12 concorsi.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 gennaio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA