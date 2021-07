SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 27 luglio 2021

DOPO IL LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI MAXI PREMI

Questo 27 luglio 2021 non fa eccezione. Come ogni martedì, dopo l’estrazione del Lotto, è tradizione che arrivi il momento tanto atteso del Simbolotto. Qual è il regolamento? Semplice: basta indovinare la cinquina di numeri e simboli per vincere il primo premio. Attenzione però: non è necessario azzeccare tutti e cinque gli estratti per esultare; anche chi ne azzecca “4”, “3” o “2” si porta a casa delle vincite che variano a seconda dell’importo giocato.

Per partecipare all’estrazione basta piazzare una giocata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione per il mese in corso. Per il mese di luglio, ancora per qualche giorno, si tratterà della ruota Nazionale, da agosto la prescelta sarà quella di Genova. Ricordiamo che una volta piazzata la giocata è il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare la schedina del Simbolotto senza alcun esborso aggiuntivo.

SIMBOLOTTO, QUALI NUMERI E SIMBOLI SCEGLIERE? ECCO COSA SVELANO LE STATISTICHE…

Tra gli aspetti più indagati dai giocatori alla vigilia di un’estrazione del Simbolotto c’è sicuramente quello che ha a che vedere con numeri e simboli ritardatari del concorso. La situazione aggiornata vede davanti a tutti gli altri per numero di assenze il 31 Anguria con 45 ritardi consecutivi. Medaglia d’argento per il 4 Maiale a quota 39, mentre la Prigione si mette idealmente al collo il bronzo con 26 assenze.

Medaglia di legno per il 37 Piano, i cui ritardi di fila sono 17, segue un’accoppiata, quella composta da 1 Italia e 38 Pigna a 15 ritardi di fila. A proposito di coppie, vanno a braccetto pure il 5 Mano e il 42 Caffè, ritardatari entrambi da 12 turni. A chiudere la top ten odierna legata al Simbolotto è invece un terzetto: quello composto da 20 Festa, 19 Risata e 39 Forbici, tutti assenti all’appello da 11 estrazioni.

