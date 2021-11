Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 27 novembre 2021

All’appello tra le estrazioni di oggi mancava solo quella del Simbolotto, che ci ha regalato i numeri e simboli vincenti di oggi, sabato 27 novembre 2021. Quindi, è tornato l’appuntamento con il gioco abbinato al Lotto che non poteva non attirare la nostra attenzione, visto che ci teniamo a fornirvi tutte le combinazioni fortunate nella speranza che la dea bendata bussi alla vostra porta con un ricco regalo. Non è ancora tempo di sorprese da Babbo Natale, dunque è soprattutto lei che deve pensarci in questa fase, nella speranza di rendere le prossime festività natalizie veramente gioiose, anche in virtù del momento complicato che si sta attraversando a causa della pandemia Covid.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 27 novembre 2021

Ma torniamo al punto di partenza, che nel caso del Simbolotto corrisponde a quello dell’arrivo. Ci riferiamo ai numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto. Eccoli qui: l’Italia (1), la Pigna (38), la Pizza (24), la Mela (2), la Luna (6). (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: ESTRAZIONI/ Numeri vincenti 25 novembre e Superstar

DOPO IL LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO CON LE SUE VINCITE

Non sarebbe un sabato come tutti gli altri, questo 27 novembre 2021, se venisse a mancare il tradizionale appuntamento con il Simbolotto. Di cosa stiamo parlando? Del gioco “gemello” del Lotto. Per partecipare è necessario infatti unicamente ricordarsi di piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso, che a novembre corrisponde a quella di Torino.

Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica – e soprattutto gratuita – ad associare alla schedina del Lotto anche un’altra giocata contenente cinque numeri e simboli coi quali andare a caccia dei premi del Simbolotto. Il primo premio, quello destinato a chi fa cappotto, ammonta a 10mila euro per ogni euro investito (sul Lotto). Per il resto guai a disperarsi se non si fa l’en plein: premi sono infatti previsti anche per chi fa “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 novembre 2021

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tradizione vuole che l’estrazione del Simbolotto avvenga dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa nel frattempo? Sulle pagine de ilsussidiario.net siamo soliti prestare una particolare attenzione alle statistiche dei numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. In questo senso non possiamo fare a meno di notare che alla vigilia dell’estrazione odierna sia il 17 Sfortuna il primatista in fatto di assenze con 35 ritardi consecutivi. Seconda posizione per il 18 Cerino, che è rimasto in mano a chi lo ha avuto in schedina per 29 volte. Terza piazza per il 25 Natale, ritardatario da 24 turni di fila. Spazio poi al 39 Forbici, che non fa capolino da 20 concorsi in serie. A completare la top five troviamo invece il 32 Disco, che gira a vuoto da 17 turni. Poi è la volta della solita coppia: 43 Funghi e 44 Prigione vanno a braccetto da ormai 15 estrazioni. Ottava casella per il 9 Culla (13 assenze), nona per l’8 Braghe (12 ritardi). Chiude la top ten il Naso, in crescita da 11 estrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA