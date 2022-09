Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 27 settembre 2022

DOPO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO REGALARE NUOVE VINCITE

Nuova settimana, nuove estrazioni del Simbolotto: oggi, martedì 27 settembre 2022, i numeri e simboli vincenti del gioco saranno svelati contestualmente agli esiti del Lotto, concorso a cui è associato oramai da anni. Indovinare tutti i numeri e simboli vincenti garantirebbe al fortunato possessore della bolletta del Simbolotto di intascarsi la totale posta in palio, cifra che consentirebbe a quest’ultimo di volgere lo sguardo al domani con maggior fiducia.

Per prendere parte alle estrazioni del Simbolotto e tentare di pronosticare i suoi numeri e simboli vincenti, basta convalidare una schedina del Lotto, a condizione che la giocata venga effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (Palermo). Dopodiché, in modo del tutto gratuito e automatico, sarà elaborata una sequenza di simboli e numeri, che sarà stampata sulla parte finale della vostra bolletta del Lotto, senza spendere un solo euro oltre alla somma che avevate deciso di destinare al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si vince per mezzo del Simbolotto e dei numeri e simboli vincenti? Un quesito a cui dà risposta il sito web del concorso. Chi indovina per intero la cinquina estratta, finisce per mettersi in tasca 10mila euro, ma in palio vi sono anche riconoscimenti economici più contenuti: tanto che si vince anche intercettando un quantitativo inferiore di numeri, siano essi 4, 3 oppure 2.

In definitiva, passiamo ad analizzare la classifica composta dai numeri e dai simboli ritardatari del Simbolotto: al primo posto c’è il 38 (pigna), che si fa desiderare da 21 concorsi; seguono il 2 (mela) e il 33 elica, in seconda posizione con 19 assenze. In terza piazza troviamo il 41 (buffone) con 18 ritardi accumulati. Successivamente, nel gioco associato al Lotto, ci imbattiamo nel 25 (Natale) e nel 44 (prigione), che non si palesano da 16 turni, nel 40 (quadro), che non campeggia da 15 estrazioni, nell’8 (braghe), che non si manifesta da 14 sorteggi. Infine, c’è il 9 (culla), con 13 ritardi accumulati alle spalle.

