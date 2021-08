Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 28 agosto 2021

DOPO IL LOTTO ECCO IL MOMENTO DEL SIMBOLOTTO CON PREMI ED EMOZIONI

Torna anche oggi, sabato 28 agosto 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Nella consueta rubrica che noi de ilsussidiario.net siamo soliti dedicare a questo gioco ricordiamo come sempre ai meno esperti che per partecipare all’estrazione basta piazzare una giocata al Lotto. Subito dopo, in maniera del tutto automatica e gratuita, sarà il sistema a generare per voi una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli. Ciò che non bisogna mai dimenticare è che la ruota del Lotto sulla quale giocare deve essere obbligatoriamente quella in promozione per il mese in corso.

Per quanto riguarda il mese di agosto 2021 si tratta ancora una volta della ruota Nazionale. Cosa si vince giocando al Simbolotto? In palio, per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli vincenti, un importo pari a 10mila euro per ogni euro giocato. Premi previsti anche per chi ne azzecca quattro, tre o anche due soltanto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto avviene subito dopo quella del Lotto. Dal momento che mancano però ancora diverse ore, come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata alle statistiche dei ritardatari. Davanti a tutti per numero di ritardi si conferma il 31 Anguria con i suoi 59 concorsi saltati in rapida successione. Seconda posizione per il 4 Maiale con 53 assenze. Sul terzo gradino del podio continuano invece ad andare a braccetto il 43 Funghi e il 27 Scala con 23 ritardi. Non fa capolino da 18 turni il 6 Luna, mentre la coppia composta da 41 Buffone e 15 Ragazzo ha fatto perdere le proprie tracce al Simbolotto da 17 volte. In ottava piazza troviamo poi il 16 Naso, ritardatario da 16 concorsi di fila. Chiudono la top ten il 34 Testa e il 35 Uccello, entrambi svaniti dai radar da 15 estrazioni consecutive.

