Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 dicembre 2021

Nella giornata di oggi, martedì 28 dicembre 2021, torna l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata annunciata pochi istanti fa e “Il Sussidiario.net” l’ha appuntata in tempo reale: ci apprestiamo a fornirla di seguito a voi lettori, dopo avere eseguito le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. È imprescindibile, a questo punto, eseguire un controllo approfondito della propria schedina, in modo da essere certi al mille per mille di non cestinare una giocata etichettata erroneamente come “non vincente”.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 28 dicembre 2021

È di fondamentale importanza, poi, giocare in modo responsabile e fare ricorso, per le fasi di verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Rana (13), la Gatta (3), il Cerino (18), i Topi (11), l’Italia (1). (Agg. di Alessandro Nidi)

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 27 dicembre: quote Natale

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

IL LOTTO HA REGALATO GRANDI VINCITE? ORA È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO

Dopo la pausa natalizia settimana fitta e nuovo appuntamento con il Simbolotto. Siete pronti a giocare? Per chi non lo conoscesse si tratta del “parente” più prossimo del Lotto, un concorso che mette in palio come primo premio 10mila per ogni euro investito. Partecipare è assolutamente gratis: l’unico requisito necessario per prendere parte all’estrazione è infatti quello di piazzare la propria puntata sul Lotto.

Non ci siamo confusi, non sono le abbuffate di Natale ad annebbiarci le idee: il punto è che per giocare al Simbolotto davvero si deve fare una puntata sul Lotto, ma nello specifico sulla ruota in promozione per il mese in corso, che a dicembre è quella di Venezia. Fatto ciò, sarà il sistema – in maniera del tutto automatica e gratuita – a generare per voi una schedina contenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia dei premi del Simbolotto!

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 dicembre 2021

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avviene sempre dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa fino al momento fatidico? Il consiglio è quello di dare un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. L’assente per antonomasia di queste settimane è il 43 Funghi, primo in solitaria per numero di ritardi a quota 28 estrazioni. Seconda piazza per il 4 Maiale, in ritardo da 22 turni, davanti al 35 Uccello, terzo a quota 18. Ai piedi del podio troviamo il 23 Amo con 17 assenze, poi è la volta di una coppia, quella composta da 10 Fagioli e 31 Anguria, entrambi ritardatari da 16 turni. Tocca poi al 45 Rondine con 15 assenze, mentre il 12 Soldato non si mette sull’attenti da 14 concorsi. A chiudere la top 10 c’è un terzetto: è quello composto da 19 Risata, 20 Festa e 22 Balestra: tutti assenti da 13 turni di fila. Che sia oggi la volta buona per tornare a rivederli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA