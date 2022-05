SIMBOLOTTO, LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 28 maggio 2022

Oggi, sabato 28 maggio 2022, il Simbolotto torna con una nuova estrazione, che speriamo si riveli fortunata. La combinazione di simboli e numeri vincenti è stata annunciata da pochi secondi e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo appuntata in tempo reale: campeggerà di seguito, non appena si concluderanno le operazioni di abbinamento dei numeri ai simboli corrispondenti. Rammentiamo a voi tutti che è fondamentale effettuare un controllo approfondito della schedina, evitando così di buttare via una giocata etichettata troppo in fretta come “non vincente”. Le scommesse devono sempre essere eseguite responsabilmente e si deve ricorrere, per l’attività di verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 28 maggio, numeri vincenti!

Proseguiamo con lo svelamento dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Soldato (12), il Quadro (40), la Balestra (22), l’Anguria (31), il Maiale (4). (Agg. di Alessandro Nidi)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

DOPO IL LOTTO ARRIVA SIMBOLOTTO CON LE SUE RICCHE VINCITE

Torna l’appuntamento all’insegna della Dea Bendata, in occasione della nuova estrazione del Simbolotto, il gioco che arriva puntuale subito dopo il Lotto e che va a chiudere gli appuntamenti di questa settimana con la fortuna. Oggi, sabato 28 maggio 2022, il gioco “gemello” a quello del Lotto attende solo che siano concluse le estrazioni di tutte le ruote per poter dare il meglio di sé con la nuova combinazione e dare così la possibilità ai suoi concorrenti di poter aggiungere un eventuale gruzzoletto alle possibili altre vincite nel Lotto. Ma cosa occorre fare?

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ 10eLotto, quote e smorfia estrazioni 26 maggio

Prima di scoprire se la cinquina formata da numeri e simboli di oggi 28 maggio sarà o meno fortunata, vale la pena ricordare le regole per poter giocare al Simbolotto. Per poter partecipare sarà necessario puntare sulla ruota in promozione nel mese in corso e compiere una giocata del Lotto. A quel punto in automatico ed in via del tutto gratuita sarà prodotta la combinazione casuale che potrebbe essere quella vincente. Ricordiamo che ancora per pochi giorni la ruota in promozione per questo mese sarà quella di Milano. Tutte le successive fasi, dunque, avverranno in modo automatico. Scoprirete solo dopo le estrazioni del Lotto se è stata o meno la vostra serata fortunata!

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 26 maggio 2022

SIMBOLOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quanto si vince al Simbolotto? Ecco una delle domande più ricorrenti tra coloro che si avvicinano per la prima volta al gioco completare del Lotto. La vincita massima sulla quale sarà possibile mettere le mani, dopo aver indovinato tutti i cinque numeri ed i relativi simboli, sarà di 10 mila euro. Niente male se si considera che non è richiesto neppure un euro per poter partecipare al gioco. Tuttavia esistono anche vincite minori dal momento che sarà possibile ottenere un premio di consolazione, ma decisamente inferiore, anche con il 4, il 3 e persino con il 2.

Spazio adesso ai numeri e simboli ritardatari nel Simbolotto: quali sono? In vista della nuova estrazione di oggi, in cima alla classifica dei ritardatari questa sera troviamo il 43 Funghi, che si fa desiderare da 44 concorsi; segue il 22 Balestra, mancante da 37 estrazioni e poi il numero 1 Italia, il quale ricopre la terza posizione per via della sua ventesima assenza. Fuori dall’ideale podio troviamo il 45 Rondine a quota 17 turni saltati; il 15 Baule, che ne registra ben 16 ed infine il 40 Quadro con i suoi 15 concorsi in ritardo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA