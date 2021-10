Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 28 ottobre 2021

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO, SERATA FORTUNATA? ATTESA LA RICCA VINCITA

A distanza di appena due giorni dall’ultima estrazione del Simbolotto, il gioco opzionale del Lotto rinnova l’appuntamento nella prima serata di oggi, giovedì 28 ottobre 2021. Si tratta del penultimo appuntamento del mese che vedrà nuovamente protagonista la ruota di Roma. Il gioco nei mesi ha conquistato una popolarità ed un gradimento sempre maggiori al punto da non fermarsi, come era previsto nei mesi scorsi ma proseguire senza sosta, dando ai concorrenti la possibilità di potersi portare a casa un gruzzoletto di tutto rispetto. Il massimo premio al quale si può ambire, infatti, è pari a 10 mila euro.

Come poter intercettare la buona stella che potrebbe spingere la Dea Bendata verso la giusta strada? Con il Simbolotto, in realtà, c’è poco da fare in quanto tutto avverrà in modo gratuito e automatico. Solo se saranno intercettati i cinque numeri e relativi simboli presenti sulla propria schedina, si potrà mettere le mani sull’ambito premio. Per poter partecipare all’estrazione è necessario rispondere ad un solo requisito: giocare al Lotto e puntare sulla ruota in promozione nel Simbolotto che per questo mese è ancora per poco quella di Roma.

SIMBOLOTTO: I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

I numeri e simboli vincenti del Simbolotto, il gioco che arriva puntuale subito dopo il Lotto, stanno per arrivare. Tutto accadrà in modo automatico e sarà affidato al caso, dunque le strategie, almeno in questo gioco, serviranno a ben poco. Tuttavia sarà comunque possibile ingannare il tempo dando uno sguardo alla top ten relativa ai numeri ed ai simboli ritardatari nel Simbolotto in occasione della nuova estrazione di metà settimana.

In cima alla top ten torna a riconfermarsi il 41 Buffone che ad oggi ha collezionato un ritardo di 43 concorsi. Il 19 Risata manca da 25 estrazioni, mentre a seguire troviamo il 17 Sfortuna che si fa attendere da 22 concorsi. Arriviamo ora a dare uno sguardo ai simboli e numeri appena fuori dal podio e che completano la top ten dei ritardatari con due presenze a quota 19: si tratta del 5 Mano e del 24 Pizza; proseguiamo con il 37 Piano (18) e poi con il 18 Cerino (16). Le prime dieci posizioni vengono ufficialmente riempite dalle presenza dell’11 Topi (14); 34 Testa (13); 25 Natale (11) e 3 Gatta (10).

