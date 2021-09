Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 settembre 2021

Oggi, martedì 28 settembre 2021, fa ritorno l’appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto. Pochissimi secondi fa sono stati svelati i numeri vincenti: noi de “Il Sussidiario” li abbiamo trascritti per voi e siamo pronti a proporveli in tempo reale e associarli con immediatezza ai simboli corrispondenti. Non va infatti dimenticato che la caratteristica principale di questo concorso si basa proprio sull’abbinamento dei numeri ai simboli: una peculiarità che conferisce un tratto distintivo inconfondibile a questo gioco.

Ecco allora che diventa imprescindibile eseguire un controllo scrupoloso della propria schedina, in maniera tale da essere sicuri al cento per cento di non buttare via una giocata vincente. Oltre all’esortazione a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo quindi l’invito a procedere con la verifica della vostra giocata anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Amo (23), il Cacio (30), la Rana (13), l’Uccello (35), l’Elica (33). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ATTESA PER I RICCHI PREMI DEL SIMBOLOTTO

Torna anche oggi, martedì 28 settembre 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Di che si tratta? Di un concorso che ogni martedì, giovedì e sabato mette in palio un primo premio, riservato a coloro i quali azzeccano i 5 numeri e simboli vincenti, dell’importo di 10mila euro per ogni euro investito. Attenzione però, perché di fatto giocare al Simbolotto è gratis. L’unica spesa che viene richiesta a chi decide di giocare a questo concorso è quella prevista per la puntata da piazzare sulla ruota del Lotto che dà accesso al gioco.

Ci spieghiamo meglio: l’unico requisito da soddisfare per giocare al Simbolotto è fare una puntata sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso, che per questo settembre 2021 è la ruota di Palermo. Fatto ciò è il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli con cui potete andare a caccia dei vari premi!

SIMBOLOTTO, ANALIZIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione Simbolotto avviene temporalmente dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari alla vigilia del concorso odierno! Il primatista in fatto di assenze è il 41 Buffone che all’appello manca da 30 turni. Seconda piazza per il 39 Forbici, sparito da 23 estrazioni, due in più del 14 Baule a quota 21 ritardi.

Ai piedi del podio c’è il 22 Balestra, con 18 assenze consecutive, subito dietro il terzetto composto da 42 Caffè, 36 Nacchere e 25 Natale: tutti ritardatari da 17 turni. Il 21 Lupo invece è in ritardo da 16 concorsi, mentre il 2 Mela da 14. A chiudere la top ten sono infine il 23 Amo e il 19 Risata, primule rosse rispettivamente da 13 e 12 estrazioni di fila. Che sia oggi la volta buona?

