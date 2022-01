Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 29 gennaio 2022

Anche oggi, sabato 29 gennaio 2022, è giunto il momento di assistere a una nuova estrazione del Simbolotto. Pochi istanti fa è stata comunicata la sequenza magica e “IlSussidiario.net” l’ha annotata in tempo reale per voi lettori: ci apprestiamo a indicarvela di seguito, ma non prima di avere ultimato le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente. Diventa pertanto imprescindibile l’esecuzione di un controllo approfondito della vostra schedina, in modo che possiate essere certi al cento per cento di non cestinare una giocata etichettata frettolosamente come “non vincente”.

Va inoltre sempre tenuta a mente l’importanza di giocare in modo responsabile e di ricorrere, per la verifica, anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo adesso i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: i Funghi (43), il Ragazzo (15), la Sfortuna (17), la Mela (2), il Vaso (7). (Agg. di Alessandro Nidi)

IL LOTTO LASCIA SPAZIO AL SIMBOLOTTO E AI SUOI RICCHI PREMI

Torna anche oggi, sabato 29 gennaio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto. Nel concorso “gemello” del Lotto si può vincere un primo premio da 10mila euro per ogni euro investito a patto di azzeccare la cinquina di numeri e simboli vincenti. Ma come si fa a partecipare? Semplice. basta giocare al Lotto! No, non ci siamo sbagliati: è che il crocevia è proprio quello di piazzare una puntata sul Lotto, in particolare sulla ruota in promozione del mese, che in questo gennaio 2022 è quella di Bari.

Fatto ciò sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli con i quali andare a caccia dell’en plein. Attenzione però: basta anche azzeccare soltanto quattro, tre, ma anche due soli numeri per portare a casa dei premi. Perché rinunciare visto che è gratis?

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come sempre l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa fino al momento fatidico? Magari dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Il primatista in fatto di ritardi è il 12 Soldato, assente all’appello da 28 turni. In seconda piazza c’è il 24 Pizza, ritardatario da 20 estrazioni. La terza casella è occupata dall’8 Braghe, latitante da 17 concorsi, mentre la quarta è appannaggio del 32 Disco, che non fa capolino da 16 turni. Quinta piazza in condivisione per il 29 Diamante e il 36 Nacchere con 15 estrazioni di ritardo.

In settima posizione per numero di assenze consecutive abbiamo il 17 Sfortuna, i cui ritardi di fila sono diventati 14. Ottavo in graduatoria il 13 Rano, assente appunto da 13 turni. Ultime due caselle della top ten occupate dal 5 Mano e dal 27 Scala, primule rosse rispettivamente da 11 e 10 turni.



