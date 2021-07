Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 29 luglio 2021

DOPO IL LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO E I SUOI MONTEPREMI

Quella di oggi del Simbolotto è la penultima estrazione della settimana, ma sopratutto del mese. Questo vuol dire che siamo vicini ad accogliere una nuova ruota in promozione, quella del Lotto che fa da filo conduttore col gioco che le viene associato? In realtà no, perché se la ruota Nazionale è stata protagonista a luglio, lo sarà anche nel mese di agosto, visto che sarà confermata. Dunque, non cambierà assolutamente nulla. Dovrete continuare a giocare al Lotto optando per questa ruota per ottenere gratuitamente la cinquina per partecipare all’estrazione. Non solo non dovrete sborsare nulla, ma non dovrete neppure scegliere i numeri e simboli da giocare perché vengono assegnati automaticamente.

LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 luglio: i numeri vincenti

Tutto molto semplice, del resto questa è proprio una delle peculiarità del Simbolotto, che da quando ha fatto il suo debutto ha conquistato sempre più gradimento tra coloro che tentano la fortuna per conquistare una vincita.

L’ESTRAZIONE EL SIMBOLOTTO DOPO DUE ANNI VIENE “PROMOSSO”

Il Simbolotto, gioco gratuito e complementare a quello del Lotto, è stato introdotto in fase sperimentale, ma nel maggio del 2021 è stato dato il via libera all’introduzione definitiva. Lo ha stabilito la determinazione firmata dal direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minena. L’introduzione è diventata effettiva proprio nel mese di luglio, di conseguenza è stato fissato anche il calendario delle ruote che danno diritto alla partecipazione all’estrazione.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI NUMERI VINCENTI/ Superstar 27 luglio e 10eLotto

Era il luglio del 2019 quando è stato lanciato questo gioco. Dopo due anni ha ottenuto la sua consacrazione. Ma torniamo al presente, perché oggi si tiene appunto una nuova estrazione. Ci faremo trovare pronti per raccogliere i nuovi numeri vincenti, con i relativi simboli, così potrete scoprire se avete centrato la cinquina che vale 10mila euro o uno degli altri premi secondari, visto che al Simbolotto si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti (numeri-simboli) vincenti.

LEGGI ANCHE:

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 27 luglio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA