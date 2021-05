Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 29 maggio 2021

Simbolotto saluta oggi la ruota di Milano con gli ultimi numeri vincenti di maggio. Oggi, infatti, si è tenuta l’ultima estrazione del mese, dalla prossima settimana sarà la ruota di Napoli protagonista, quella su cui puntare al Lotto per ottenere la cinquina per giocare al Simbolotto. Ma c’è tempo, ora ha senso pensare al futuro solo in relazione ad una vincita nel concorso di oggi. Ma per scoprirlo bisogna controllare i numeri e simboli vincenti di stasera, confrontandoli con quelli presenti sulla propria giocata. Tirate un sospiro, lasciatevi andare ad un rito propiziatorio se siete superstiziosi, poi però concentratevi sulla cinquina di oggi, perché potrebbe regalarvi delle belle soddisfazioni. In men che non si dica potreste ritrovarvi a far festa e a ripescare un progetto che avevate lasciato in sospeso nella speranza di tempi migliori. Ecco allora i numeri vincenti, con relativi simboli, dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Gatta (3), la Scala (27), il Cacio (30), l’Uccello (35), il Disco (32). Buona fortuna! (agg. di Silvana Palazzo)

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 29 maggio 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, CACCIA AI SIMBOLI FORTUNATI

Oggi è sabato, dunque è giornata di estrazione del Simbolotto. Anche questo 29 maggio 2021 non fa eccezione per gli appassionati dei concorsi come il Lotto: c’è dunque la possibilità per chiunque ne abbia voglia di dare la caccia ad un primo premio da 10mila euro. Come si può fare? Semplice: cercando di indovinare la cinquina di numeri e simboli vincenti che elegge il vincitore del giorno del Simbolotto. Per partecipare al concorso è necessario ricordarsi di giocare al Lotto: puntando sulla ruota in promozione nel mese in corso si ha infatti accesso in maniera del tutto gratuita ad una schedina del Simbolotto. Ancora per oggi la ruota in promozione del Lotto sarà quella di Milano; a partire dal concorso di martedì 1 giugno, invece, la ruota da privilegiare per coloro che vogliono avere l’opportunità di vincere tanto al Lotto quanto al Simbolotto sarà quella di Napoli.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Quali sono numeri e simboli ritardatari alla vigilia del concorso del Simbolotto di oggi, sabato 29 maggio 2021? Il primo della classe è ancora una volta il 2 Mela, in ritardo 32 volte di fila. In seconda posizione il 37 Piano non si vede da 29 volte, mentre il 10 Fagioli è assente da 21 turni. Cercate il 30 Cacio? All’appello manca da 18 occasioni, chissà che sia oggi la volta buona. Sesta posizione per il 38 Pigna, primula rossa da 17 volte, segue il 34 Testa con 16 ritardi: chissà che non la perda proprio oggi. Il 12 Soldato? Non si è messo sull’attenti in 15 occasioni. Nona posizione per il 4 Maiale, ritardatario per 14 volte. Chiude la top ten un’accoppiata: quella composta dal 42 Caffè e dal 18 Cerino: entrambi non si vedono da 13 estrazioni.

