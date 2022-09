SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 29 settembre 2022

Il Simbolotto torna di nuovo oggi, giovedì 29 settembre 2022, con una nuova estrazione. I simboli e numeri vincenti sono stati annunciati pochi istanti fa e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo annotata per voi lettori, così da essere pronti a comunicarvela nelle prossime righe. Nel mentre, proprio in questi istanti si stanno svolgendo le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti e cogliamo l’opportunità per rammentarvi l’importanza di giocare responsabilmente e di verificare con scrupolo le vostre schedine, in quanto la possibilità di gettare via una bolletta vincente è davvero elevata. Prestate la massima attenzione, quindi, e non smettete di rileggere ripetutamente la sequenza vincente.

Ora diamo spazio e voce alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: il Cerino (18), a Gatta (3), i Topi (11), il Lupo (21), la Festa (20). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO TOCCA AL SIMBOLOTTO REGALARE NUOVE VINCITE

Anche oggi si avvicina l’attesa per l’estrazione del Simbolotto, dove scopriremo i numeri e i simboli vincenti di oggi, giovedì 29 settembre! Ancora per poco, la ruota associata a questo mese (settembre) è quella di Palermo, quindi tutti i giocatori che decideranno di giocare al Lotto scegliendo questa ruota potranno partecipare anche al Simbolotto. La partecipazione è gratuita, quindi non vi sarà richiesto alcun extra da aggiungere alla vostra giocata per il Lotto.

Già da anni il Simbolotto, con i suoi simboli ricchi di premi, è associato al gioco del Lotto e può portare ai fortunati giocatori numerosi premi in denaro, tutti interessanti. Per partecipare, come detto, occorre scegliere la ruota associata al mese in corso (Palermo per settembre e Roma per il mese di ottobre ormai alle porte) e in automatico sulla schedina saranno stampate delle sequenze di numeri e simboli, che se scelti con accuratezza e con un pizzico di aiuto dalla Dea Bendata, possono portare a vincite interessanti. I premi, poi, si possono sommare alle cifre già vinte durante l’estrazione del Lotto e arrivano già a partire da due simboli indovinati sui cinque simbolotti vincenti.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Siete curiosi di scoprire quali sono i simbolotti che mancano da più tempo dalle estrazioni? È sempre utile tenere sotto controllo la classifica dei simbolotti ritardatari perché, com’è successo ad esempio nell’estrazione di martedì 27 settembre, proprio da qui possono spuntare fuori alcuni dei simboli vincenti del Simbolotto. Iniziamo subito: con 22 assenze spicca senza dubbio il 38 (pigna), seguito dal 33 (elica) e dal 2 (mea), che latitano entrambi da 20 serate. Medaglia di bronzo per il 41 (buffone) con i suoi 19 ritardi, mentre subito dopo troviamo il 44 (prigione) e il 25 (Natale), ciascuno nel mirino da 17 serate. 15 ritardi per l’8 (braghe) e 13 assenze per il 30 (cacio).

Come abbiamo già accennato, si possono ottenere premi in denaro già a partire da due simboli vincenti sui 5 estratti in abbinamento al Lotto. Infatti, con 2 numeri del Simbolotto di stasera potete incassare un euro. Con tre simbolotti portate a casa cinque euro e con quattro vi aggiudicate il premio di cinquanta euro. Se avete indovinato tutti e cinque i simboli e i numeri vincenti, allora potete incassare ben centomila euro.











