SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 3 agosto 2021

Torna anche oggi, martedì 3 agosto 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Quello odierno anche il primo concorso del mese di agosto, quindi come sapranno gli appassionati è anche il giorno in cui cambia la ruota del Lotto in promozione di riferimento. Ci spieghiamo meglio. Se a luglio per partecipare all’estrazione dei cinque numeri e simboli vincenti del Simbolotto era necessario piazzare la propria giocata sulla ruota Nazionale del Lotto, a partire da oggi la ruota da scegliere è quella di Genova. Per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli il premio è importante: ad un importo giocato di un euro corrisponde una vincita da 10mila euro. In ogni caso non è necessario indovinarli tutti per portarsi a casa un premio: basta fare “4”, “3” o anche solo “2”. Mica male per un concorso che, lo ricordiamo, è di fatto gratuito se si esclude la spesa necessaria per giocare al Lotto.

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra gli aspetti più esplorati dagli appassionati del Simbolotto c’è quello riguardante numeri e simboli ritardatari. Alla vigilia del concorso odierno il grande assente per antonomasia è il 31 Anguria, che non fa capolino fra gli estratti da 48 turni consecutivi. In seconda posizione c’è invece il 4 Maiale, i cui ritardi di fila sono stati 42. Il distacco rispetto a tutti gli altri ritardatari è importante: il terzo della classifica, il 42 Caffè, ha inanellato “solo” 15 assenze. Quarto e quinto sono invece 20 Festa 39 Forbici, entrambi assenti da 14 turni di fila. Segue un terzetto composto da 43 Funghi, 26 Elmo e 27 Scala, le cui assenze consecutive sono 12. A completamento della top ten dei simboli del Simbolotto è un’altra coppia: ovvero quella composta dal 21 Lupo e dal 10 Fagioli, tutti e due ritardatari da 11 estrazioni. Che sia oggi la volta buona per uno di loro per rivederli spuntare fra gli estratti?

