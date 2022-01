SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 gennaio 2022

Nella giornata di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, si palesa un nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. La sequenza fortunata è stata annunciata pochi istanti fa e “Il Sussidiario” l’ha appuntata in tempo reale: ci accingiamo pertanto a rivelarla di seguito a voi lettori,non prima però di aver concluso le operazioni di abbinamento di ogni numero al simbolo corrispondente, tratto peculiare di questo gioco. A questo punto, va da sé che sia imprescindibile l’esecuzione di un controllo accurato della vostra schedina, in maniera tale che possiate essere certi di non cestinare una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

Non occorre altresì scordare l’importanza di giocare in modo responsabile e di fare ricorso anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Rompiamo adesso gli indugi e riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: l’Elmo (26), la Gatta (3), la Mano (5), il Natale (25), i Topi (11). (Agg. di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL TURNO DEL SIMBOLOTTO: NUOVE VINCITE IN VISTA? PRIMA ESTRAZIONE DELL’ANNO!

Riparte l’appuntamento all’insegna del Simbolotto, il gioco complementare al Lotto che arriva subito dopo l’estrazione delle 11 ruote. Oggi, 3 gennaio 2022, sarà un concorso speciale poiché andrà a recuperare l’estrazione del primo gennaio, saltata per ragioni puramente festive. Quella odierna, dunque, sarà a tutti gli effetti la prima estrazione dell’anno e ripartirà dalla prima ruota in programma, quella di Bari, pronta a diventare la ruota protagonista per tutto il mese in corso. Ricordiamo che dal primo luglio scorso il Simbolotto, il gioco “gemello” del Lotto, è stato introdotto in via definitiva e con esso è stato ufficializzato anche il calendario definitivo con tutte le ruote che danno diritto alla partecipazione al gioco gratuito e complementare a quello del Lotto.

La partecipazione al Simbolotto è estremamente semplice dal momento che non richiede alcuna strategia specifica poiché tutto si svolgerà in modo del tutto automatico. Unico requisito richiesto, quello di includere nella giocata al Lotto o Lotto Più la ruota in promozione che è identificata con la “S” di Simbolotto. Eseguendo la giocata sarà assegnata gratuitamente la combinazione di cinque numeri e simboli scelti casualmente da una rosa di 45, da verificare non appena terminata l’estrazione del Lotto. Questo darà la possibilità di poter vincere fino a 10 mila euro aggiuntivi!

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

In attesa dei numeri e dei simboli vincenti della prima estrazione dell’anno del Simbolotto, come ingannare il tempo e ridurre l’ansia? Non tutti sanno che il gioco “gemello” del Lotto ha i suoi ritardatari. Conoscerli non servirà a molto ai fini del gioco ma potrebbe soddisfare la curiosità dei veri appassionati del Simbolotto. Alcuni numeri e relativi simboli si fanno attendere da più tempo rispetto ad altri. Non ci resta che scoprire subito quali sono i maggiori ritardatari che potrebbero tornare protagonisti in occasione della nuova giocata.

In cima all’ideale classifica dei maggiori numeri e simboli ritardatari del Simbolotto, oggi 3 gennaio troviamo ancora il 30 Funghi, che ha collezionato ad oggi 30 turni mancanti. Alle sue spalle va a posizionarsi il 35 Uccello con un ritardo di 20 concorsi, seguito poi dal 23 Amo con 19 concorsi. Appena fuori dalle prime tre posizioni del podio troviamo una doppia presenza a quota 18 concorsi mancanti, ovvero il 10 Fagioli ed il 31 Anguria. Il 12 Soldato segue con 16 estrazioni collezionate e poi a quota 15 si fanno notare il 20 Festa, il 19 Risata ed il 22 Balestra.



