SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 marzo 2022

L’estrazione del Simbolotto ci regala la cinquina di numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, giovedì 3 marzo 2022. Dunque, per voi è arrivato il momento di scoprire se le vostre giocate sono fortunate. Per noi il compito di raccogliere la combinazione vincente si è appena esaurito, visto che l’abbiamo raccolta appena disponibile proprio per favorire questo processo di verifica, nella speranza che sia un’estrazione fortunata per voi. A tal proposito, vi ricordiamo come richiedere la riscossione del premio in caso di vincita. Basta seguire la stessa procedura prevista per le vincite del Lotto.

Dunque, si possono riscuotere i premi entro 60 giorni dell’estrazione e con modalità differenti ovviamente a seconda dell’importo della vincita. Per quelle di fascia bassa ci si può rivolgere ad una ricevitoria o attendere l’accredito dell’importo sul proprio conto gioco. Per quelle di fascia alta, invece, bisogna rivolgersi allo sportello preposto di una filiale Intesa Sanpaolo o recarsi all’Ufficio Premi IGT Lottery SpA di Roma. Ecco i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi: il Naso (16), il Cerino (18), l’Amo (23), le Braghe (8), il Caffè (42) (Agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO E DELLA SUE VINCITE

Un’altra serata in compagnia del Simbolotto. Oggi, giovedì 3 marzo 2022, è in programma una nuova estrazione del gioco abbinato al Lotto. Anche per questo i concorsi si tengono lo stesso giorno. Per essere precisi, proprio insieme. Durante il viaggio tra le ruote del Lotto, infatti, escono numeri e simboli vincenti di questo gioco che ha diversi elementi che lo rendono attrattivo. In primis, è un gioco gratuito, perché è sufficiente fare una giocata sulla ruota in promozione col Lotto per poter ottenere la propria giocata.

A tal proposito, arriviamo al secondo fattore caratteristico: non bisogna scegliere né numeri né simboli da giocare, perché la giocata è automatica, quindi la cinquina viene stampata direttamente sul bollettino di gioco. Tutto molto semplice, quindi non vi resta che attendere in nostra compagnia la nuova estrazione del Simbolotto. A tal proposito, vi auguriamo buona fortuna!

QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO?

Ci sono diverse prospettive da cui possiamo guardare il Simbolotto. Ad esempio, ci sono le statistiche. Stavolta ci soffermiamo sui numeri frequenti del gioco abbinato al Lotto, perché magari potremmo ritrovarli nella cinquina fortunata che stiamo aspettando. Al primo posto di questa classifica c’è 1 Italia con 59 frequenze, quindi davanti a 3 gatta che è al secondo posto con 55 frequenze, le stesse accumulate da 11 topi che quindi fa coppia. Terzo posto per 12 Soldato che di frequenze ne ha collezionate finora 52.

Lasciamo il podio e scopriamo gli altri numeri e simboli frequenti del Simbolotto. Di questo gruppo fanno parte 36 nacchere a quota 51, sono 50 invece per un tris di simbolotti, quello formato da 29 diamante, 7 vaso e 18 cerino. A completare la cosiddetta top ten di numeri e simboli frequenti del Simbolotto un altro tris, quello formato da 14 baule , 40 quadro e 26 elmo, tutti e tre con 49 frequenze.

