Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 3 settembre 2022

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO A REGALARE NUOVI PREMI

Oggi, sabato 3 settembre 2022, il Simbolotto si palesa con l’ultimo sorteggio di questa settimana, il secondo del nono mese dell’anno, contribuendo inevitabilmente ad alimentare i sogni di milioni di italiani che inseguono il successo. Gli esiti del Simbolotto saranno comunicati in occasione della serata odierna, in concomitanza delle estrazioni del Lotto, concorso a cui è da sempre abbinato. Ergo, indovinare tutti e cinque i simboli vincenti significherebbe mettere le mani su una cifra interessante e in grado di consentire al fortunato vincitore di concedersi qualche piccolo sfizio.

Per giocare al Simbolotto ci sono norme estremamente agevoli da osservare: tutto quello che bisogna fare, è eseguire semplicemente una giocata del Lotto sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a settembre è quella di Palermo, ndr). Eseguita tale giocata, in maniera automatica e gratuita il sistema elaborerà una combinazione totalmente casuale e a imprimerla sulla vostra bolletta del Lotto, senza che vi sia la minima necessità di pagare un importo superiore rispetto a quello preventivato per la vostra giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si può vincere giocando al Simbolotto? Il jackpot massimo non è elevato ed è esattamente pari a 10mila euro, ma vi sono anche premi minori, in grado di regalare gioia e felicità a tutti i giocatori. Si vince, tuttavia, anche quando si riesce a intercettare un quantitativo inferiore di numeri, ad esempio 4, 3 e 2.

E la classifica dei simboli ritardatari del Simbolotto, che cosa suggerisce? Consultiamola assieme a voi tutti, sperando possa rivelarsi un ottimo portafortuna: al primo posto si colloca il 26 (elmo), che si fa desiderare da 36 concorsi; segue il 36 (nacchere), in seconda posizione con 33 assenze. In terza piazza troviamo il 20 (festa), con 28 ritardi accumulati. Successivamente, ci imbattiamo nel 42 (caffè) e nel 12 (soldato), che non si palesano da 23 turni, nel 31 (anguria), che non campeggia da 21 estrazioni, nel 18 (cerino) latitante da 17 turni, nel 3 (gatta) e nel 43 funghi, rispettivamente con 14 e 13 assenze, e, da ultimo, nell’accoppiata 1 (Italia) e 6 (luna), che non si palesano da 12 sorteggi.

