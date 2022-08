Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 30 agosto 2022

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO E LE SUE RICCHE VINCITE

Ultimo appuntamento del mese in compagnia del Simbolotto, quello di oggi, martedì 30 agosto 2022. Nel primo concorso della settimana torna l’adrenalina in vista della nuova estrazione del gioco “gemello” del Lotto che arriva puntuale al termine dello svelamento dei numeri di tutte le ruote. A breve, dunque, conosceremo la nuova combinazione caratterizzata da cinque numeri e relativi simboli i quali potrebbero garantire una ricca vincita fino ad un premio massimo di 10 mila euro, ai concorrenti più fortunati che riusciranno ad accaparrarsi la vincita maggiore messa in palio dal concorso. Un premio che non cambierà certamente la vita ma che potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per un miglioramento economico e non solo.

Ma come si gioca al Simbolotto? Per poter prendere parte al gioco complementare al Lotto non esiste alcuna strategia ma servirà solo un’enorme dose di fortuna. L’unico requisito richiesto è quello di eseguire almeno una puntata nel Lotto sulla ruota attualmente in promozione nel Simbolotto. Tale ruota cambia di mese in mese ma anche per questo ultimo concorso di agosto la ruota di riferimento è quella Nazionale. A questo punto il sistema elaborerà una combinazione del tutto casuale formata da cinque numeri e cinque simboli, stampata sulla vostra bolletta del Lotto senza la necessità di dover pagare per tentare la sorte.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Grazie al Simbolotto sarà possibile ottenere un gruzzoletto aggiuntivo a quello che eventualmente sarà possibile collezionare con le vincite del Lotto. Oltre al premio maggiore di 10mila euro che si potrà ottenere centrando l’intera combinazione, ci sono anche i premi minori che sarà possibile vincere centrando ad esempio il 4, il 3 e persino il 2.

Alla vigilia della nuova estrazione che giunge subito dopo il Lotto, gli appassionati del Simbolotto potrebbero essere curiosi di scoprire quali sono i numeri ed i simboli ritardatari. Scopriamolo insieme: in cima alla classifica troviamo il 26 elmo assente da 34 concorsi, seguito dal 36 nacchere che è assente da 31 turni. Segue sul gradino più basso del podio il 20 festa con 26 turni saltati. Appena fuori dalle prime tre posizioni troviamo il 42 caffè ed il 12 soldato, entrambi assenti da 21 estrazioni. Tra i ritardatari anche il 31 anguria, che manca da 19 turni. Infine sono 15 i concorsi mancanti per il 18 cerino che conquista un posto nella top ten dei ritardatari nel Simbolotto.

