SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 dicembre 2021

Oggi, giovedì 30 dicembre 2021, va in scena l’ultimo appuntamento dell’anno con l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Soltanto pochi istanti fa è stata comunicata la sequenza vincente e “ilsussidiario.net” l’ha appuntata per voi in tempo reale. Ci accingiamo di conseguenza a fornirvela, ma non prima di aver abbinato ogni singolo numero al suo simbolo corrispondente, tratto peculiare e distintivo di questo concorso. Pertanto, è oltremodo importante effettuare un controllo accurato della vostra schedina, così che si possa essere sicuri di non buttare una giocata ritenuta troppo in fretta “non vincente”.

Inoltre, non va scordata l’importanza di scommettere in maniera responsabile e di ricorrere, per la verifica, ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Vaso (7), il Baule (14), la Luna (6), la Rondine (45), il Maiale (4). (Agg. di Alessandro Nidi)

Continua l’appuntamento della settimana in compagnia del Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto e che rinnova la possibilità di vincere fino a 10mila euro che andranno ad aggiungersi alle eventuali vincite nel Lotto. Anche in questo 2021, il Simbolotto ci ha tenuto compagnia: si tratta del gioco opzionale e gratuito associato al Lotto che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli (su 45 disponibili) e relativi numeri su una ruota in promozione per tutto il mese che, nel caso di dicembre, è stata quella di Venezia.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 dicembre 2021

Giocare al Simbolotto è sempre stato estremamente semplice in quanto non è richiesta alcuna strategia particolare se non un unico requisito, ovvero includere nella propria giocata del Lotto o del Lotto Più la ruota in promozione che è identificata con la “S” di Simbolotto. Eseguendo la giocata, in maniera del tutto gratuita ed automatica viene assegnata la combinazione di numeri e simboli da verificare subito dopo l’estrazione del Lotto. Ricordiamo inoltre che la giocata su “tutte” non prevede la partecipazione in automatico al Simbolotto.

L’estrazione del Simbolotto è in programma ogni volta che avviene l’estrazione del Lotto e proprio al termine dell’estrazione delle 11 ruote saranno estratti i cinque simboli vincenti. Ma nell’attesa, come ingannare il tempo? Un’idea potrebbe essere quella di dare uno sguardo ai ritardatari nel Simbolotto, anche se non ha alcun valore ai fini dell’esito dell’estrazione. Ricordiamo inoltre che nel Simbolotto si vince sempre in base al numero di simboli indovinati, a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti, e in base all’importo giocato sulla specifica ruota.

Tornando ai ritardatari, anche questa volta ad aprire le danze ci ha pensato il 43 Funghi che si piazza al primo posto con i suoi 29 concorsi mancanti, seguito dal 4 Maiale a quota 23 ritardi collezionati. Podio completato con il 35 uccello che sale a 19 turni saltati. Appena fuori dal podio troviamo il 23 Amo (23), mentre con 17 estrazioni mancanti si avvicendano il 10 Fagioli ed il 31 Anguria. Spazio poi al 45 Rondine (16), che si lascia alle spalle il 12 Soldato (15).



