Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 30 giugno 2022

DAL LOTTO AL SIMBOLOTTO: NUOVI RICCHI PREMI IN VISTA

Nella prima serata di oggi, giovedì 30 giugno 2022, si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo l’estrazione delle varie ruote del Lotto. Quello odierno sarà l’appuntamento centrale della settimana ma anche l’ultimo del mese. Questo significa che dal prossimo appuntamento in programma per sabato cambierà anche la ruota di riferimento in promozione. Intanto il concorso ‘gemello’ a quello del Lotto è solo in attesa che tutte le estrazioni del Lotto giungano al termine. A quel punto, i giocatori aderenti potrebbero trovarsi davanti ad una eventuale vincita aggiuntiva che sarà del tutto automatica.

La giocata al Simbolotto è gratuita e non richiede alcuna strategia particolare. Ai concorrenti è richiesto un solo requisito imprescindibile, ovvero puntare sulla ruota in promozione nel mese corrente ed eseguire una giocata del Lotto. Ancora per oggi la ruota di riferimento sarà quella di Napoli, prima della ruota Nazionale che ci terrà compagnia per due mesi di fila. Una volta aderito alla giocata sarà prodotto lo scontrino in forma automatica contenente la combinazione di cinque numeri ed altrettanti simboli.

SIMBOLOTTO, CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Più numeri vincenti nel Simbolotto saranno presenti sulla propria schedina di gioco, più alta sarà la vincita finale: ricordiamo che il massimo che sarà possibile vincere nel gioco complementare al Lotto sarà un bel gruzzoletto del valore di 10 mila euro. Vale comunque la pena tentare la sorte dal momento che oltre alla vincita massima ne sono previste altre inferiori ma comunque molto interessanti. Per aderire al gioco, abbiamo visto che non ci sono strategie particolari da seguire. Tutto sarà affidato al caso, al fato, alla dea Bendata o al destino.

Tuttavia, anche in assenza di strategie, perché non dare comunque uno sguardo ai numeri e simboli ritardatari nel Simbolotto? In occasione della nuova estrazione di oggi 30 giugno, ecco come si è aggiornata la classifica con la top ten dei ritardatari: in cima troviamo l’accoppiata 5 Mano che si fa attendere da 27 concorsi; segue al secondo posto il 10 Fagioli, assente da 25 estrazioni mentre a quota 22 troviamo sul terzo gradino ben due presenze: il 9 Culla ed il 19 Risata. Si prosegue con il 27 Scala assente da 17 estrazioni e poi l’8 Braghe, mancante da 16 concorsi così come il 21 Lupo. Si scende a 14 estrazioni saltate per il 37 Piano, l’11 Topi ed il 35 Uccello.











