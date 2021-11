SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 30 novembre 2021

DOPO IL LOTTO È IL TURNO DEL SIMBOLOTTO DI FAR SOGNARE GLI ITALIANI CON I SUOI PREMI

Torna anche oggi, martedì 30 novembre 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Come gli esperti del gioco sapranno, questa non è una data come tutte le altre: è infatti l’ultimo giorno in cui la ruota in promozione del Lotto su cui piazzare la propria puntata per vedersi “regalare” in cambio un biglietto del Simbolotto è quella di Torino. A partire da dicembre la prescelta sarà quella di Venezia. Come sempre a chiunque voglia tentare la sorte non resta che fare una giocata sulla ruota del Lotto associata al Simbolotto e poi lasciar fare al sistema.

Sì, perché in maniera del tutto automatica, e soprattutto gratuita, genererà una schedina contenente 5 numeri e simboli con cui andare a caccia della vittoria. Per il primo premio, pensato per chi fa l’en plein, sono previsti 10mila euro per ogni euro investito; si vince però facendo anche “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: ECCO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

L’estrazione del Simbolotto avverrà come sempre “dopo” quella del Lotto. Ma siccome l’attesa è snervante dobbiamo trovare un modo per ingannarla: in che modo? Magari dando un’occhiata a numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Primatista in fatto di assenze si conferma ancora una volta il 17 Sfortuna, che ha fatto segnare 36 ritardi consecutivi. Seconda posizione per il 18 Cerino, ritardatario da 30 turni; terza per il 25 Natale, che si guarda allo specchio con 25 assenze. Quarta posizione per il 39 Forbici, primula rossa da 21 estrazioni. Chidue la top five il 32 Disco con 18 ritardi. Continuano ad andare a braccetto il 43 Funghi e il 44 Prigione, ricercati da 16 concorsi.

Ottavo in classifica il 9 Culla, nono l’8 Braghe (hanno invertito di fatto le loro caselle naturali), rispettivamente con 14 e 13 assenze. Chiude la top ten il 16 Naso, che continua a crescere da ormai 12 concorsi.



