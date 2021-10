SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 30 ottobre 2021

DOPO LOTTO TORNA IL SIMBOLOTTO CON GRANDI VINCITE?

Ultimo appuntamento del mese con il Simbolotto. Oggi, sabato 30 ottobre 2021, è l’ultimo giorno per tentare la sorte e andare a caccia dei 10mila euro di premio (per ogni euro investito) riservati a coloro che azzeccano tutti e cinque i numeri e simboli estratti. Ma come si gioca al Simbolotto? Molto semplice: sintetizzando potremmo dire che basta giocare al Lotto per ricevere una schedina del concorso in questione. In effetti subito dopo aver piazzato la giocata sul Lotto sarà il sistema a generare in maniera del tutto automatica, e soprattutto gratuita (ovverso senza alcun esborso aggiuntivo) una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli.

C’è una sola condizione da osservare: ricordarsi di giocare sulla ruota del Lotto in promozione per il mese in corso. Solo per oggi, ultimo giorno di estrazione ad ottobre, la prescelta sarà la ruota di Roma. Cosa state aspettando a giocare?

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come sempre l’estrazione del Simbolotto avverrà dopo quella del Lotto. Come possiamo ingannare l’attesa fino al momento fatidico? Magari dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. Il primo della classe – o l’ultimo, a seconda dei punti di vista – si conferma ancora una volta il 41 Buffone, i cui ritardi consecutivi sono diventati 44. Seconda piazza per il 19 Risata, che non fa capolino da 26 estrazioni, mentre il 17 Sfortuna è in ritardo da 23 turni di fila. A braccetto vanno invece il 5 Mano e il 24 Pizza, che chiudono la top five con i loro 20 concorsi di ritardo consecutivi.

Sesta posizione in classifica per il 37 Piano, che non fa capolino da 19 turni, segue il 18 Cerino con 17 ritardi. Latitante anche l’11 Topi, che si nasconde da 15 concorsi in serie. A completamento della top ten troviamo infine il 34 Testa e il 25 Natale, ritardatari rispettivamente da 14 e 12 estrazioni di fila.

