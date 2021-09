Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 30 settembre 2021

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO: GRANDE ATTESA PER I PREMI IN PALIO

Ultima estrazione del mese all’insegna del Simbolotto, quella di oggi, giovedì 30 settembre 2021. L’appuntamento con il gioco “gemello” del Lotto arriva subito dopo il concorso di quest’ultimo e rappresenterà anche in questo appuntamento centrale della settimana una occasione imperdibile per poter mettere le mani su un bel tesoretto. Il premio massimo in palio è infatti pari a 10 mila euro per ogni euro investito. Per ottenerlo sarà sufficiente indovinare l’intera combinazione formata da cinque numeri e rispettivi simboli.

Giocare al Simbolotto sarà del tutto gratis ma almeno un requisito sarà ovviamente richiesto. L’unica cosa che proprio sarà imprescindibile è rappresentata da una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. Questo darà automaticamente accesso al gioco del Simbolotto in modo totalmente gratuito. Per questo finale di settembre la ruota in promozione è ancora quella di Palermo. Questo significa dunque che per poter partecipare al gioco che arriva subito dopo il Lotto, in modo gratuito ed automatico, dovrete fare una puntata sulla ruota in promozione. In questo modo il sistema genererà in maniera automatica la schedina contenente i 5 numeri e simboli che dovrete poi confrontare con quelli che verranno estratti.

SIMBOLOTTO, ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Siete in trepida attesa della nuova estrazione del Simbolotto di oggi 30 settembre? Questa arriverà subito dopo il Lotto, ma nell’attesa potrete mettervi comodi e sperare che la Dea Bendata possa farvi un bellissimo regalo, magari doppio, in occasione dei concorsi del giovedì. Ricordiamo infatti che il gioco del Simbolotto sul fronte dei premi sarà del tutto indipendente rispetto al Lotto.

Nell’attesa non ci resta che svelarvi quali sono i numeri ed i simboli ritardatari sebbene la scoperta di ciò non comporterà nulla di nuovo ai fini del gioco, essendo legato tutto al caso. In cima alla top ten dei super latitanti del Simbolotto troviamo il 41 Buffone che ad oggi ha collezionato 31 assenze. E’ seguito dal 39 Forbice che manca da 24 concorsi mentre sono 22 le estrazioni saltate dal 14 Baule. Appena fuori dal podio troviamo il 22 Balestra che manca da 19 concorsi. A quota 18 assenze troviamo ben tre presenze, ovvero 36 Nacchere, 25 Natale e 42 Caffè. La top ten dei ritardatari si chiude con il 21 Lupo (17), il 2 Mela (15) ed il 19 Risata (13).

