Simbolotto, Lotto: numeri vincenti/ Estrazione 31 agosto 2021: i simboli di oggi

La nuova estrazione del Simbolotto, che si è tenuta proprio poco fa, ha scombinato (e non di poco) le statistiche. Ora che i numeri vincenti – con i relativi simboli – sono disponibili, per voi questo è sicuramente il momento di controllare le vostre giocate per capire se sono fortunate e possono riservarvi un bel premio. Ma è anche il momento di tirare le somme e di capire che impatto ha avuto il concorso di oggi, ad esempio, sui simbolotti ritardatari. Ad esempio, ora al primo posto troviamo 43 funghi, balzato in vetta con le sue 25 assenze insieme al 27 scala, mentre al terzo posto si piazza 6 luna con 20 ritardi. Fuori dal podio 15 e 41, quindi ragazzo e buffone, entrambi a quota 18. E questa è la top five dei numeri e simboli ritardatari del Lotto.

Ora passiamo ai numeri frequenti del Simbolotto. Al primo posto c’è la nostra amata Italia 1 con 49 frequenze, alle sue spalle 3 gatta e 36 nacchere che ne hanno accumulate 44. Quindi il 12 soldato con 43 frequenze e un bel poker di simbolotti a quota 42 frequenze: si tratta di 11 topi, 5 mano, 18 cerino e 14 baule. Per rivedere, invece, i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto non dovete fare altro che scorrere per trovare la combinazione che abbiamo raccolto in diretta. (agg. di Silvana Palazzo)

ECCO LA CINQUINA DEL SIMBOLOTTO

In questa giornata conclusiva del mese corrente, martedì 31 agosto 2021, si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, che fa ritorno oggi con una nuova estrazione. Soltanto pochi istanti fa sono stati svelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” abbiamo preso nota degli stessi, trascrivendoli in tempo reale per voi e associandoli immediatamente ai simboli corrispondenti. Non va dimenticato, infatti, che la particolarità di questo concorso consiste proprio nell’abbinamento dei numeri ai simboli: una peculiarità in grado di conferire unicità a questo gioco, che, di conseguenza, si differenzia in maniera marcata e inequivocabile da tutti gli altri. Ad ogni sequenza estratta, poi, sono associati significati diversi. Al netto degli emblemi chiamati in causa dalla sorte, non bisogna scordare quanto sia fondamentale il controllo scrupoloso della propria schedina di gioco, in maniera tale da essere totalmente sicuri di non cestinare una giocata vincente.

Conclusa questa analisi, rompiamo gli indugi; tuttavia, oltre all’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’esortazione a procedere con la verifica della vostra giocata anche attraverso i canali ufficiali e le ricevitorie. Ora, riportiamo i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: 10 fagioli, 4 maiale, 31 anguria, 7 vaso e 17 sfortuna. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO CON I SUOI PREMI!

Torna anche oggi, martedì 31 agosto 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Si tratta a dire il vero dell’ultima estrazione agostana e in questi casi la sensazione è quella di un’estate che si avvia verso la conclusione. Si chiuderà col botto? Non lo sappiamo, ma di certo c’è che il Simbolotto offre la possibilità di vincere in maniera gratuita dei premi importanti. Si parla, per chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli vincenti, di qualcosa come 10mila euro per ogni euro giocato.

Non male veramente, soprattutto considerando che giocare al Simbolotto è gratis! Per partecipare basta piazzare una giocata al Lotto, più precisamente sulla ruota in promozione, che ad agosto è quella Nazionale. Poi sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e appunto gratuita, a generare una schedina del Simbolotto contenente cinque numeri e simboli. Saranno anche quelli vincenti?

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO INSIEME I NUMERI E SIMBOLI VINCENTI

L’estrazione del Simbolotto anche oggi 31 agosto 2021 avverrà, come da tradizione, dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? Magari dando un’occhiata ai ritardatari del concorso! Iniziamo col dire che il primo della classe, o l’ultimo, a seconda dei punti di vista, si conferma il 31 Anguria, che non fa capolino fra gli estratti da 60 estrazioni. Seconda piazza sempre per il 4 Maiale, assente all’appello da 54 turni. Sono invece 24 i turni di ritardo collezionati dal 27 Scala e dal 43 Funghi.

Il 6 Luna si nasconde da 19 estrazioni, mentre il 15 Ragazzo e il 42 Buffone non fanno capolino entrambi da 18 concorsi. Ottava piazza per il 16 Naso, che cresce nella sua latitanza da 17 estrazioni. A chiudere la top ten è la coppia composta dal 34 Testa e dal 35 Uccello: questo binomio è sparito dai radar da 16 estrazioni di fila.



