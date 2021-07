Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 31 luglio 2021

Occhi puntati sul Simbolotto: l’estrazione di oggi si è tenuta poco fa, quindi numeri vincenti e relativi simboli sono pronti. Non sono più “caldi” dell’attesa che ha accompagnato il concorso odierno. Non ci stupisce, perché sappiamo quanto importante sia questo gioco. Rappresenta un’occasione di riscatto per chi non ha avuto un’estrazione fortunata al Lotto, gioco di cui è complementare, può essere il bis per chi invece ha già trionfato. Ma con le sue vincite può essere soprattutto utile in un momento complicato, nel quale anche una piccola somma, se non i 10mila euro ambiti, possono fare la differenza. L’augurio, dunque, è che vi possa riservare delle belle sorprese. Per scoprirlo non dovete fare altro che segnare i numeri vincenti e simboli fortunati del Simbolotto relativi all’estrazione odierna. Eccoli qui pronti per essere controllati: il Cerino (18), l’Elica (33), la Culla (9), il Quadro (40), l’Italia (1). (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 31 luglio 2021

DOPO IL LOTTO TORNA A GRANDE RICHIESTA IL SIMBOLOTTO E I SUOI RICCHI MONTEPREMI

Torna anche oggi, sabato 31 luglio 2021, l’appuntamento con il Simbolotto dopo l’estrazione del Lotto. Il fatto che siamo a fine mese significa anche questa è l’ultima giornata in cui per partecipare alla caccia ai cinque numeri e simboli vincenti del giorno si deve piazzare la propria giocata sulla ruota Nazionale. A partire da agosto, infatti, quella in promozione sarà la ruota di Genova. Per giocare – lo ricordiamo soprattutto a quanti si approccino al concorso per la prima volta – è neessario fare una giocata sul Lotto, scegliendo appunto la ruota in promozione per il mese in corso. Fatto questo, sarà il sitema a generare in maniera del tutto automatica – e soprattutto gratuita – una schedina che darà modo di partecipare all’estrazione e alla caccia ai premi. Si vince facendo “5” ma anche azzeccando 4, 3 o anche pure due soli numeri e simboli.

SIMBOLOTTO: SIMBOLI E NUMERI RITARDATARI

Tra gli aspetti maggiormente esplorati dagli amanti delle statistiche del Simbolotto vi è sicuramente quello che ha a che vedere con i numeri e simboli ritardatari. Quali sono i grandi assenti? Il primatista dei latitanti è il 31 Anguria, che non fa capolino tra gli estratti da 47 turni. Seconda piazza per il 4 Maiale, assente da 41 concorsi. Gli inseguitori sono molto distanziati: il numero 1 Italia non si vede da 17 turni, il 42 Caffé da 14. In quinta piazza c’è la coppia composta dal 20 Festa e dal 39 Forbici: entrambi non si vedono da 13 estrazioni di fila. Subito dietro il 40 Quadro, svanito dai radar da 12 turni. A chiudere la top ten troviamo un quartetto di numeri assenti da 11 estrazioni consecutive: è quello composto da 43 Funghi, 26 Elmo, 27 Scala e 18 Cerino.

