Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 4 dicembre 2021

Numeri e simboli del Simbolotto hanno richiamato la nostra attenzione. Il motivo è semplice: si è tenuta poco fa una nuova estrazione, quella di oggi sabato 4 dicembre 2021. Difficile confondersi, visto che questo gioco è abbinato al Lotto, quindi i concorsi si tengono nello stesso giorno. Una volta completato il viaggio tra le ruote del Lotto, dovete compierne uno tra i simboli, che vanno di pari passo con i numeri a loro associati. Abbiamo raccolto la combinazione fortunata, quindi il nostro compito si esaurisce così.

La palla passa a voi, nello specifico numeri e simboli vincenti del Simbolotto da controllare con la massima attenzione perché questa serata potrebbe regalarvi delle belle sorprese, magari una bella vincita con cui chiudere nel migliore dei modi i conti con questo anno così complesso e accogliere il nuovo con rinnovate aspirazioni e progetti inediti. Prima di pensarci però, ecco numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: il Natale (25), il Quadro (40), la Pizza (24), i Topi (11), il Disco (32). (Agg. di Silvana Palazzo)

DOPO LOTTO, ARRIVA IL SIMBOLOTTO E LE SUE VINCITE

Torna l’appuntamento con il Simbolotto, il concorso “gemello” del Lotto che si ripresenta puntuale ai suoi affezionati giocatori ogni martedì, giovedì e sabato. Questo 4 dicembre non fa eccezione, ma sotto Natale dobbiamo essere tutti più buoni (noi de ilsussidiario.net in realtà lo siamo sempre!) e spiegare a chi non lo conoscesse il meccanismo di funzionamento del gioco. Anzitutto dobbiamo precisare che giocare al Simbolotto è gratis: per partecipare all’estrazione che mette in palio un primo premio da 10mila per chi fa l’en plein è necessario unicamente ricordarsi di piazzare una giocata sulla schedina del Lotto – lo ribadiamo, del Lotto – sulla ruota in promozione per il mese in corso.

In questo dicembre 2021 la prescelta è quella di Venezia. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e soprattutto gratuita, a generare per voi una schedina contenente cinque numeri e simboli con cui andare a caccia della fortuna.

SIMBOLOTTO, ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come sempre l’estrazione del Simbolotto avrà luogo dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa fino a quel momento evitando che diventi snervante? Magari divertendosi a dare uno sguardo alle statistiche dei numeri e simboli ritardatari per vedere se alcuni di questi fanno parte della nostra schedina. Iniziamo la nostra carrellata a partire dal 17 Sfortuna, che manca all’appello da ormai 38 turni di fila. Seconda piazza per il 32 Disco, assente da 20 concorsi; terza casella in condivisione per il 43 Funghi e il 44 Prigione, latitanti da 18 estrazione. La top five trova il suo completamento con il 9 Culla, i cui ritardi consecutivi sono diventati 16 giovedì. Tocca poi al 16 Naso, che cresce da 14 estrazioni.

A chiusura della top ten troviamo infine due accoppiate: prima quella composta da 3 Gatta e 42 Caffè, assente da 13 turni; infine quella formata da 4 Maiale e 14 Baule, sparita nel nulla da 12 concorsi. Che sia oggi la volta buona?



