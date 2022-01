SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 4 gennaio 2022

DOPO LE VINCITE DEL LOTTO È IL TURNO DEI SIMBOLI E NUMERI FORTUNATI DEL SIMBOLOTTO

Torna anche oggi, martedì 4 gennaio 2022, l’appuntamento con il Simbolotto. Per chi non lo conoscesse, ci siamo qui noi a fornire un’infarinatura del concorso che abbiamo ribattezzato “gemello” del Lotto. Se ci siamo permessi di affermare un così stretto grado di parentela è perché proprio dal Lotto deriva la possibilità di vincere al Simbolotto. Basta infatti piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso per avere in dote dal sistema – in maniera del tutto automatica e gratuita – una schedina del Simbolotto caratterizzata dalla presenza di cinque numeri e simboli.

La ruota in promozione in questo gennaio 2022 è quella di Bari. Facendo l’en plein si ha accesso ad un premio pari a 10mila euro per ogni euro investito, ma si vince anche facendo “4”, “3” e “2”. Perché non provare, visto che è gratis?

QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO?

Il nuovo anno non modifica le vecchie tradizioni: l’estrazione del Simbolotto avviene sempre dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa? Dando un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari del concorso. In questo senso non possiamo non partire dal 43 Funghi, assente all’appello da 31 concorsi di fila. In seconda posizione troviamo poi il 35 Uccello; terza casella per il 23 Amo, che non si vede da 20 turni di fila. A ridosso un’accoppiata: è quella formata da 10 Fagioli e 31 Anguria, entrambi latitanti da 19 estrazioni consecutive. Sesta posizione in classifica per il 12 Soldato, che non si mette sull’attenti da 17 estrazioni. Poi è la volta di un terzetto: 19 Risata, 20 Festa e 22 Balestra non fanno infatti capolino da 16 estrazione. A chiudere la top ten il 38 Pigna, di cui non abbiamo notizie da 15 turni.

