SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 Maggio 2023

È passato pochissimo dall’estrazione odierna dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto, che potrebbero portare gratuitamente nelle tasche di un fortunato giocatore fino a 10mila euro di premio! Recuperiamo, dunque, la schedina del Lotto, al fondo della quale si possono trovare i propri simboli scommessi, e prepariamoci al ricontrollo, meticoloso, dell’esito dell’estrazione. Ricordiamo che oltre su questo sito, ilSussidiario.net, i simboli vincenti possono essere controllati anche sul sito ufficiale dl gioco, oppure sull’app MyLotteries, o ancora sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

È impotante controllare con cura i numeri vincenti per non rischiare, a causa di una distrazione, di gettare nella spazzatura una schedina potenzialmente vincente. Ora, però, scopriamo subito i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, che oggi, giovedì 4 maggio, sono: le Nacchere (36), la Rana (13), l’Elmo (26), i Topi (11), la Mano (5).

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023

Oggi, giovedì 4 maggio, assieme alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, verranno estratti anche i 5 simboli fortunati del Simbolotto, il gioco collegato che assegna premi fino ad un massimo di 10 mila euro! Oltre al premio massimo, però, sono previsti anche bottini minori, ma che fanno comunque gola, per tutti coloro che riescono ad indovinare solamente una parte dei numeri vincenti.

Per conoscere quali sono i simboli e i loro relativi numeri vincenti del Simbolotto di oggi bisognerà, come di consueto, attendere la sera, dopo l’estrazione delle 11 ruote del Lotto, quando verrà dedicato un rapido momento anche a questo gioco. Per partecipare all’estrazione, invece, non è richiesta nessuna abilità particolare, oltre a trattarsi di un gioco completamente gratuito. Basta, infatti, piazzare una scommessa qualsiasi nel Lotto, avendo cura di selezionare la ruota in promozione, che questo mese è quella di Milano. Sul fondo della schedina verranno stampati anche i 5 simboli del Simbolotto, assegnati casualmente dal sistema ad ogni giocatore e che rappresentano, di fatto, la propria scommessa.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 maggio 2023

I SIMBOLI IN RITARDO DEL SIMBOLOTTO

Insomma, partecipare all’estrazione del Simbolotto è completamente gratuito ed assolutamente intuitivo, fatto che inoltre rendere i premi in palio ancora più succosi! Ricordiamo, a tal proposito, che oltre al montepremi da 10 mila euro assegnato a chi centra i 5 simboli estratti, ce ne sono in palio anche 50 per chiunque indovini solamente 4 numeri. Similmente, centrandone 3 si vincono 5 euro, che nel caso se ne indovinino 2 scendono ulteriormente ad 1 euro.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, diamo anche un’utile indicazione su quelli che tendono ad uscire meno frequentemente, chiamati tecnicamente ritardatari. Martedì 2 maggio sono stati estratti il Disco (32), l’Uccello (35), l’Anguria (31), la Mela (2), l’Elica (33), che non hanno portato grandi stravolgimenti tra i ritardatari del Simbolotto. Al primo posto, infatti, rimane stabile il Quadro (40) assente da 41 estrazioni, seguito ancora dal Ragazzo (25) con le sue 39 assenze. Nella top 5 si trovano, poi, le Braghe (8) che mancano da 30 estrazioni, il Natale (25) assente da 24 volte e la Mano (5) con le sue 21 assenze.

