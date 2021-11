Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 4 novembre 2021

DOPO IL LOTTO ATTESA PER E LE VINCITE DEL SIMBOLOTTO!

Secondo appuntamento con il Simbolotto nella prima serata di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Il gioco che si propone di arrivare puntuale dopo ogni concorso del Lotto, torna anche stasera pronto a svelare la nuova combinazione di numeri e simboli che potrebbe portare ad un tesoretto di ben 10 mila euro. Il tutto grazie ad una giocata automatica e soprattutto gratuita. L’appuntamento con la Dea Bendata a questo punto vale doppio! Intanto vi ricordiamo che rispetto a pochi giorni fa cambia la ruota di riferimento: quella per il mese di novembre, infatti, è rappresentata dalla ruota di Torino.

Ciò significa sola una cosa: per potervi assicurare la possibilità di vincere uno dei premi messi in palio dal gioco del Simbolotto, si dovrà eseguire una giocata sul Lotto nell’ambito del concorso odierno, puntando proprio sulla ruota attualmente in promozione nel mese appena partito. Nel caso in cui non sarà intercettato il primo premio in palio, non bisognerà comunque disperare dal momento che il Simbolotto garantisce di poter vincere delle interessanti cifre anche con il “4”, il “3” e perfino con il “2”!

SIMBOLOTTO: SCOPRI I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DELL’ESTRAZONE

La prima serata di oggi, giovedì 4 novembre, in occasione dell’appuntamento centrale della settimana con la fortuna, potrebbe concludersi in bellezza grazie al Simbolotto. Saranno numerosi gli italiani che si adopereranno andando a caccia della combinazione automatica di numeri e simboli che sarà presto resa nota, proprio dopo il concorso del Lotto. Ricordiamo che sebbene il Simbolotto sia un gioco opzionale, le eventuali vincite sono del tutto indipendenti rispetto a quelle del Lotto e si andrebbero eventualmente a sommare a queste ultime.

Nell’attesa di scoprire le nuove accoppiate fortunate, possiamo sempre dare uno sguardo ai numeri e simboli ritardatati nel Simbolotto. Sebbene non implichino nulla ai fini della strategia del gioco, essendo tutto affidato al caso, potrebbero comunque soddisfare la curiosità degli appassionati. In cime alla top ten di ritardatari troviamo il 41 Buffone assente da 46 concorsi; segue il 19 Risata che manca da 28 estrazioni mentre il 17 Sfortuna si fa attendere da 25 appuntamenti. Appena fuori dal podio si piazza 5 Mano con 22 assenze, seguito da 37 piano a quota 21. E giù a scendere con il 18 Cerino a quota 19, 11 Topi (19(e 34 Testa (16). Chiude la top ten 25 Natale assente da 14 concorsi e 15 Ragazzo che manca da 12 estrazioni del Simbolotto.



