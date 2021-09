Simbolotto Lotto: numeri vincenti/ E simboli dell’estrazione di oggi 4 settembre 2021

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, SI AGGIORNANO LE STATISTICHE

I numeri vincenti e simboli del Simbolotto di oggi, sabato 4 settembre, sono stati estratti e sicuramente starete già controllando le vostre schedine. Nel frattempo si aggiornano le statistiche, come per i simbolotti frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia con 49 frequenze, a quota 46 invece 3 gatta, mentre al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, c’è 36 nacchere. Al suo inseguimento c’è 12 soldato con 43 frequenze, alle cui spalle c’è un folto gruppo, particolarmente “agguerrito”. Ci riferimento ai quattro simbolotti che hanno raccolto ben 42 frequenze, quindi 5 mano, 18 cerino, 11 topi e 14 baule.

Un bel gruppetto, poi troviamo 45 rondine a quota 41 e a completare la top ten un bel diamante, il 29, che di frequenze invece ne ha collezionate 40. Tra questi c’è qualche simbolotto che compone la cinquina dei numeri vincenti del Simbolotto di oggi. L’auspicio è che sia stata un’estrazione fortunata. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, LA CINQUINA DI NUMERI E SIMBOLI

In questo primo sabato del nono mese dell’anno, 4 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento con il Simbolotto, che fa ritorno oggi con una nuova estrazione. Pochissimi istanti fa sono stati svelati i numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo annotati per voi, trascrivendoli in tempo reale e abbinandoli immediatamente ai simboli corrispondenti. Non bisogna scordarsi, infatti, del fatto che la particolarità di questo concorso risiede proprio nell’accostamento dei numeri ai simboli: una caratteristica in grado di conferire unicità a questo gioco, rispetto alle altre lotterie presenti in Italia. Ad ogni sequenza estratta, pertanto, vengono associati significati diversi. Al di là degli emblemi sorteggiati, non va dimenticato quanto sia fondamentale una verifica scrupolosa della propria schedina di gioco, in maniera tale da essere totalmente certi di non cestinare una giocata vincente.

Rompiamo ora gli indugi; tuttavia, oltre all’immancabile invito a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’esortazione a procedere con la verifica della vostra giocata anche attraverso i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: 13 rana, 17 sfortuna, 3 gatta, 44 prigione, 37 piano. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

DAL LOTTO AL SIMBOLOTTO, CACCIA ALLA CINQUINA FORTUNATA

Sabato 4 settembre 2021 che non fa eccezione: ancora poche ore e poi sarà tempo di estrazione del Simbolotto. Di che si tratta? Semplificando potremmo dire che stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. Come si gioca? Semplice: basta piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione per aver accesso ad una schedina contenente i cinque numeri e simboli coi quali dare la caccia al primo premio.

Per chi fa “5” il primo premio corrisponde a 10.000 euro di vincita per ogni euro investito: non male per un gioco che di fatto è gratuito! Ciò che bisogna ricordare, infatti, è unicamente questo: piazzare la propria puntata sulla ruota in promozione nel mese in corso; per il mese di settembre 2021 si tratta della ruota di Palermo. Altro dato da sottolineare: per vincere non è necessario azzeccare tutti e cinque i numeri, basta fare anche solo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto arriva dopo quella del Lotto: ma come possiamo ingannare l’attesa? Un’idea può essere quella di dare un’occhiata alle statistiche riguardanti numeri e simboli ritardatari. L’ultimo concorso ha provocato non pochi sconvolgimenti e adesso davanti a tutti per numero di ritardi c’è una coppia, quella formata da 27 Scala e 43 Funghi, entrambi assenti da 26 turni di fila.

Terza piazza per il 6 Luna, i cui ritardi consecutivi sono 21, mentre a completamento della top five troviamo un altro binomio: quello composto da 41 Buffone e 15 Ragazzo, ritardatari entrambi da 20 concorsi di fila. Subito dietro, con 19 assenze, il 16 Naso; segue il 34 a testa a quota 18 ritardi, mentre il 38 Pigna e il 13 Rana sono primule rosse da 15 turni. A chiudere la top ten il 40 Quadro, sparito dai radar da 14 estrazioni.

