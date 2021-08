SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 agosto 2021

Numeri vincenti, simboli fortunati… Da dove cominciare col Simbolotto? A voi la scelta, quel che conta è averli raccolti per consentirvi di cominciare a controllare la vostra giocata. C’è chi parte dai numeri, probabilmente per un’abitudine acquisita grazie ai giochi di Lotto e Simbolotto, chi invece ama mettersi in gioco nel vero senso della parola e quindi allontanarsi dalla tradizione. Il compromesso però è la soluzione migliore: a prescindere da come cominciate a controllare la vostra giocata, quel che conta poi è incrociare le verifiche, anche con i siti ufficiali, perché niente deve essere lasciato al caso. Non lo fa neppure la Dea Bendata quando si tratta di decidere la porta a cui bussare, il giocatore a cui stravolgere la vita con la sua vincita. Siete voi? Avete un solo modo per capirlo. Controllare i numeri vincenti e simboli fortunati del Simbolotto che vi riportiamo di seguito: le Nacchere (36), la Mano (5), la Balestra (22), i Topi (11), la Gatta (3). (agg. di Silvana Palazzo)

DAL LOTTO AL SIMBOLOTTO, NUOVA ESTRAZIONE E NUOVI PREMI

Simbolotto protagonista oggi di una nuova estrazione, quella di giovedì 5 agosto. La settimana entra nel vivo con i suoi concorsi, ma per il mese siamo ancora all’inizio. C’è però una cosa che non cambia col passare del tempo: la voglia di vincere. Ed è comprensibile, visto che centrando i numeri e simboli vincenti del gioco complementare al Lotto si possono vincere 10mila euro. Non siamo ai livelli del Jackpot del Superenalotto, ma si tratta di una somma che può fare molto comodo per sistemare delle situazioni rimaste in sospeso o finanziare un progetto bloccato. Ma poi parliamo di un gioco che è pure gratuito, quindi potreste ritrovarvi con una bella vincita senza aver sborsato nulla per partecipare alla nuova estrazione.

Per chi si avvicina per la prima volta a questo gioco, mettiamo allora subito le cose in chiaro: basta giocare al Lotto optando per la ruota Nazionale per ottenere gratuitamente appunto, oltre che automaticamente, la combinazione di numeri e simboli con cui partecipare al nuovo concorso del Simbolotto.

NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

È pur vero che non avete modo di scegliere i numeri e simboli da giocare al Simbolotto, ma questo non vuol dire che le statistiche non siano interessanti. Dunque, diamo un’occhiata a quelli ritardatari in attesa di scoprire se avete centrato il 5 o 4, 3 o solo 2 simbolotti vincenti. Quello che si fa più desiderare è il 31 Anguria che manca da 49 appuntamenti. Sono 43 le assenze accumulate da 4 Maiale, mentre più distaccato al terzo posto c’è 42 Caffè. Fuori dal podio per una sola lunghezza 20 Festa, alle cui spalle si trova un tris di ritardatari. Ci riferiamo a 43 Funghi, 26 Elmo e 27 Scala, tutti e tre a quota 13 ritardi. A seguire due “strane” coppie. La prima è formata da 21 Lupo e 10 Fagioli, che fanno registrare finora 12 ritardi. A completare la top ten dei ritardatari del Simbolotto sono invece 2 Mela e 36 Nacchere, che invece di assenze ne hanno raggiunte 10. Ma sono equilibri che potrebbero cambiare presto con la nuova estrazione del gioco complementare al Lotto.

