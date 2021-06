SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 5 giugno 2021

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: NUOVO VINCITORE IN ARRIVO?

Torna anche oggi, sabato 5 giugno 2021, l’appuntamento con il Simbolotto di oggi. Per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando del concorso associato al Lotto che consente di vincere fino a 10 mila euro a chi azzecca i cinque numeri e simboli vincenti con la propria schedina. Ma perché diciamo che il Simbolotto è associato al Lotto? Il motivo è presto detto: per partecipare al Simbolotto è necessari gare la propria puntata sul Lotto. In particolare, sulla ruota in promozione per il mese in corso, che in questo giugno 2021, corrisponde a quella di Napoli. Fatto ciò, sarà il sistema, in maniera del tutto automatica, e soprattutto gratuita, a generare una schedina composta da cinque numeri e simboli. Ma ricordate, non è necessario azzeccarli tutti per portare a casa un premio: si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Numeri e simboli ritardatari del Simbolotto sono come sempre oggetto di attenzione da parte degli appassionati del concorso. Il primo della lista in fatto di ritardi si conferma il 2 Mela, che ha ormai accumulato 35 ritardi consecutivi. In seconda posizione troviamo il 37 Piano, che con 32 assenze oltre ad andare piano va anche lontano. Terza piazza per il 10 Fagioli (24 ritardi), a seguire il 31 Anguria a quota 23 assenze di fila. La top five viene chiusa dal 12 Soldato, che manca all’appello ininterrottamente da 18 turni. Sesta casella per il 4 Maiale, ritardatario da 17 estrazioni, alle sue spalle, in settima posizione, il 18 Cerino, con 16 assenze. A chiudere la top ten è un terzetto, composto da 5 Mano, 41 Buffone e 26 Elmo: sono tutti assenti da 14 turni di fila. Che sia oggi la volta buona?

