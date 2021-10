Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 5 ottobre 2021

Nuova estrazione del Simbolotto quest’oggi, martedì 5 ottobre 2021, la prima di questa nuova settimana del decimo mese dell’anno. Proprio una manciata di secondi fa ha avuto luogo lo svelamento dei numeri vincenti e noi de “Il Sussidiario” li abbiamo appuntati in tempo reale per proporli a voi lettori e associarli, immancabilmente, ai simboli corrispondenti. Non va scordato, infatti, che la caratteristica principale di questo concorso si basa sull’abbinamento dei numeri ai simboli, peculiarità che rappresenta un tratto distintivo di questo gioco.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 5 ottobre 2021

Pertanto, non si può affatto prescindere dall’esecuzione di un controllo scrupoloso della schedina, così da essere certi al cento per cento di non buttare via una giocata vincente. Oltre a esortarvi a giocare responsabilmente, vi rinnoviamo l’invito a procedere con la verifica della vostra giocata anche mediante i canali ufficiali e le ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Vaso (7), il Caffè (42), la Luna (6), il Lupo (21), il Ragazzo (15). (Agg. di Alessandro Nidi)

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 2 ottobre: i fortunati

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

IL LOTTO LASCERÀ IL POSTO A UN RICCO SIMBOLOTTO?

Questo 5 ottobre 2021 non fa eccezione: martedì è sempre giornata di estrazioni quando si parla di Simbolotto. Per chi non lo conoscesse stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto. Un grado di parentela che sulle pagine de ilsussidiario.net abbiamo affermato da tempi non sospetti per il semplice fatto che i due concorsi vanno a braccetto. Per partecipare al Simbolotto, infatti, è necessario aver piazzato la propria giocata prima sul concorso del Lotto.

Il meccanismo è il seguente: bisogna giocare al Lotto sulla ruota in promozione per il mese in corso. In questo mese di ottobre 2021 la prescelta è quella di Roma. A quel punto, una volta effettuata la giocata sul Lotto, è il sistema – in maniera del tutto automatica e gratuita – a generare una schedina del Simbolotto. Sul tagliando troverete cinque numeri e simboli con i quali andare a caccia del primo premio di 10mila euro!

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 2 ottobre 2021

SIMBOLOTTO: DIAMO UNO SGUARDO AI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto avverrà in ordine temporale dopo quella del Lotto. Come ingannare l’attesa fino ad allora? Facciamo così: diamo un’occhiata ai numeri e simboli ritardatari. Per la legge dei grandi numeri dovrebbero essere quelli con maggiori probabilità di essere estratti. Il primatista in fatto di assenze consecutive è il 41 Buffone, che si nasconde da ormai 33 turni senza interruzioni.

Seconda piazza per il 39 Forbici, ritardatario da 26 concorsi. Terza posizione per il 14 Baule con i suoi 24 ritardi. Subito dietro il 22 Balestra, ritardatario da 21 estrazioni in serie. A completare la top five del Simbolotto c’è il 42 Caffè insieme al 36 Nacchere: entrambi primule rosse da 20 turni. Continuiamo la classifica: la settima piazza va di diritto al 2 Mela con 17 turni di ritardo, poi tocca al 19 Risata, assente da 15 concorsi. Chiudiamo la top ten: 10 Fagioli e 17 Sfortuna sono latitanti rispettivamente da 14 e 12 turni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA