Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 6 luglio 2021

Numeri vincenti e simboli fortunati vi dicono qualcosa? Sono le parole chiave dell’estrazione del Simbolotto, che si è tenuta poco fa, dopo le estrazioni di Lotto e 10eLotto. Dal viaggio tra le ruote a quello tra i simboli per non annoiarsi. In effetti, questo è un gioco che si rivela appassionante anche quando si tratta di controllare la combinazione fortunata. Non si tratta solo di controllare la corrispondenza tra i numeri presenti sulla vostra schedina e quelli del Simbolotto che sono stati estratti, perché in ballo ci sono anche i simboli. Dunque, il controllo diventa davvero incrociato, ma può regalarvi delle belle soddisfazioni. Questa serata, dunque, potrebbe avere in serbo per voi una bella vincita, ma avete un solo modo per scoprirlo. Controllando i numeri e simboli vincenti? Sì, ma non solo: è importante farlo anche con meticolosità, perché in ballo insieme ai premi ci sono anche i sogni che volete realizzare. Ecco allora la combinazione fortunata di oggi: il Lupo (21), il Natale (25), i Fagioli (10), la Rondine (45), l’Ombrello (28). (agg. di Silvana Palazzo)

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO CON SORPRESA?

Torna anche oggi, martedì 6 luglio 2021, l’appuntamento con il Simbolotto e con la rubrica ad esso dedicata. Come da tradizione, dopo l’estrazione del Lotto, toccherà al Simbolotto sfornare la sua cinquina di numeri e simboli vincenti. Cosa si può vincere? Dei premi molto ricchi: si pensi che per chi investe anche un solo euro e azzecca tutti i numeri e simboli si può vincere un premio da 10mila euro.

Bisogna comunque ricordare che non è necessario indovinare tutta la cinquina per portarsi a casa delle vincite: premi si associano anche a chi fa “4”, “3” e “2”. Altro aspetto da ricordare quello legato alla “spesa” per partecipare al Simbolotto: per giocare, infatti, non è necessario alcun esborso aggiuntivo, basta piazzare una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. Per questo Luglio 2021 si tratta della ruota Nazionale.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Tra le statistiche cui i giocatori del Simbolotto stanno particolarmente attenti c’è quella dedicata a numeri e simboli ritardatari. Quali sono i latitanti del gioco? In prima posizione per numero di assenze troviamo il 2 Mela, ritardatario da 48 occasioni. Il 31 Anguria non si vede da 36 turni ed è al secondo posto in questa particolare classifica; terza piazza per il 12 Soldato, assente invece da 31 concorsi. Ai piedi del podio il 4 Maiale con 30 ritardi, mentre il 41 Buffone è assente da 27 turni.

Sesta posizione per il 45 Rondine, che non vola nei cieli degli estratti da 23 volte. Settima casella per il 22 Balestra, ritardatario da 22 estrazioni. In ottava piazza troviamo invece il 7 Vaso, primula rossa da 22 concorsi. A chiudere la top ten troviamo poi 11 Topi, assente all’appello da 20 turni, e infine il 21 Lupo, decimo in classifica a quota 18 ritardi di fila.



