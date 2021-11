Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 6 novembre 2021

Nella serata di oggi, sabato 6 novembre 2021, torna a fare capolino l’estrazione dei numeri vincenti del Simbolotto. Una manciata di secondi fa è stata comunicata la sequenza fortunata e noi de “Il Sussidiario” l’abbiamo annotata per voi lettori. Ergo, ci apprestiamo a fornirvela in tempo reale, ma solamente dopo aver completato le operazioni di abbinamento di ogni numero al suo simbolo corrispondente, tratto distintivo e peculiare di questo concorso. Diviene fondamentale, quindi, una verifica scrupolosa e approfondita della vostra schedina, così che possiate essere totalmente sicuri di non cestinare una giocata bollata frettolosamente come “non vincente”.

LOTTO E SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 6 novembre 2021

Vi ricordiamo altresì l’importanza di giocare responsabilmente e di non affrettare le fasi di verifica della vostra bolletta, ricorrendo anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Luna (6), le nacchere (36), l’Italia (1), la Mela (2), la Scala (27). (Agg. di Alessandro Nidi)

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Smorfia, quote, 10eLotto estrazioni 4 novembre

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO GRANDE ATTESA PER I PREMI DEL SIMBOLOTTO

Torna anche oggi, sabato 6 novembre 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Il concorso gemello del Lotto è pronto a distribuire importanti vincite: il più ambito resta il premio da 10mila euro (per ogni euro investito) che spetta al fortunato che dovesse indovinare tutti e cinque i numeri e simboli. Per partecipare all’estrazione non serve far altro che piazzare una giocata sul Lotto, ricordandosi di farlo sulla ruota in promozione per il mese in corso, che in questo novembre 2021 è quella di Torino. A quel punto sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina contenente cinque numeri e simboli coi quali andare a caccia dell’en plein.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 novembre 2021

Attenzione però a disperare prima del tempo nel caso in cui non foste così fortunati da azzeccarli tutti: premi del Simbolotto sono infatti pensati anche per coloro che fanno “4”, “3” e “2”. Il tutto, lo ribadiamo, senza alcun esborso aggiuntivo rispetto a quello previsto per la giocata del Lotto.

SIMBOLOTTO: SCOPRI I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa in vista dell’estrazione del Simbolotto che, lo ricordiamo, avviene sempre e comunque dopo quella del Lotto? Magari dando un’occhiata ai numeri ritardatari del concorso. In questo caso grande attenzione va riposta sul 41 Buffone, i cui ritardi consecutivi sono diventati 47 giovedì. Seconda posizione per il 19 Risata, che non compare da 29 turni, terza per il 17 Sfortuna, che si fa attendere da 26 estrazioni di fila. Quarta piazza per il 5 Mano, ritardatario da 23 concorsi in serie, mentre il 37 Piano non suona la sua melodia da 22 concorsi. Segono il 18 Cerino, ritardatario da 20 turni, e l’11 Topi, che non si vede da 18 concorsi. Ottava casella per il 34 Testa, ritardatario da 17 turni. A chiudere la top ten sono 25 Natale e 15 Ragazzo, datisi alla macchia rispettivamente da 15 e 13 turni di fila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA