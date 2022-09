SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 settembre 2022

Ci siamo: anche nella giornata odierna, martedì 6 settembre 2022, il Simbolotto fa ritorno ancora una volta con i suoi numeri e simboli vincenti. La combinazione relativa all’estrazione odierna è stata da poco annunciata e noi de IlSussidiario.net l’abbiamo appuntata per voi lettori. Tuttavia, sono in corso le operazioni di abbinamento dei simboli ai numeri corrispondenti, quindi ne approfittiamo per ribadirvi due aspetti fondamentali: i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto devono essere verificati con attenzione, poiché la chance di gettare via una bolletta vincente è altissima.

Inoltre, non va mai dimenticato quanto sia importante giocare responsabilmente. Adesso passiamo alla lettura dei numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione odierna del Simbolotto: 27 scala, 3 gatta, 1 Italia, 42 caffè, 35 uccello. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO E I SUOI RICCHI PREMI?

Nella giornata di oggi, martedì 6 settembre 2022, il Simbolotto si palesa con i suoi numeri e simboli vincenti, in quello che rappresenta il primo sorteggio di questa settimana. Gli esiti, come accade di consueto, saranno comunicati in occasione della serata odierna, in concomitanza delle estrazioni del Lotto, concorso a cui il Simbolotto è da sempre abbinato. Ergo, indovinare tutti e cinque i numeri e simboli vincenti vorrebbe dire accaparrarsi una cifra decisamente interessante e, soprattutto, capace di far sorridere il fortunato possessore della schedina premiata dalla Dea Bendata.

Le regole per giocare al Simbolotto sono molto semplici; infatti, è sufficiente eseguire una giocata del Lotto, purché essa sia effettuata sulla ruota associata al Simbolotto per il mese corrente (a settembre è quella di Palermo, ndr). Dopo avere espletato tale “formalità”, in maniera gratuita e automatica il sistema elaborerà una combinazione del tutto casuale e provvederà a stamparla direttamente nella porzione terminale della vostra bolletta del Lotto, senza che vi sia necessità di pagare un importo superiore rispetto a quello preventivato per la vostra giocata al Lotto.

CLASSIFICA DI NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto quanto possono garantire in termini di vincita? Vi diamo subito la risposta: il premio massimo consiste in 10mila euro, ma vi sono anche riconoscimenti economici minori, ugualmente in grado di regalare felicità agli scommettitori. Ergo, ne deriva che si vince anche quando si riesce a intercettare un quantitativo inferiore di numeri, ad esempio 4, 3 e 2.

Diamo da ultimo uno sguardo alla classifica dei numeri e dei simboli più frequenti del Simbolotto: al primo posto si colloca il 36 (nacchere), che si fa desiderare da 34 concorsi; segue il 20 (festa), in seconda posizione con 29 assenze. In terza piazza troviamo il 12 (soldato) e il 42 (caffè), con 24 ritardi accumulati. Successivamente, ci imbattiamo nel 31 (anguria), che non si palesa da 22 turni, nel 18 (cerino), che non campeggia da 18 estrazioni, nel 3 (gatta) latitante da 15 turni, nel 3 (gatta) nel 43 (funghi), rispettivamente con 15 e 14 assenze, e, infine, nell’accoppiata 1 (Italia) e 6 (luna), che non si palesano da 13 sorteggi.

