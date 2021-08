Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 7 agosto 2021

Con l’estrazione del Simbolotto si chiude la serata di concorsi che ci ha visti coinvolti prima con il Superenalotto e poi con Lotto e 10eLotto. Proprio contestualmente a queste ultime due estrazioni si è tenuta quella del Simbolotto, che oltre ai numeri vincenti ci regala i simboli a loro associati. Dunque, fatevi trovare pronti a controllarli per scoprire se avete realizzato il tanto ambito “5” da 10mila euro. Ovviamente c’è anche la consapevolezza, se non centrate tutti i numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto, di poter vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 simbolotti. Chiaramente l’importo del premio cambia a seconda del numero di simbolotti che vengono centrati. Dunque, massima attenzione. E se non siete tecnologici, armatevi di carta e penna per segnare la cinquina fortunata. Eccola qui fresca di estrazione: il Baule (14), il Vaso (7), il Natale (25), il Soldato (12), l’Ombrello (28). (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO IL LOTTO RICOMINCIA LA CACCIA AI PREMI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Torna l’appuntamento con il Simbolotto in questo sabato 7 agosto 2021. Stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto, dell’estrazione cui si accede semplicemente piazzando una giocata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso. Per questo agosto si tratta della ruota di Genova: ciò significa che vi basterà puntare una qualsiasi somma sulla suddetta ruota affinché il sistema elabori, in maniera del tutto automatica e gratuita, una schedina del Simbolotto.

A quel punto, subito dopo l’estrazione del Lotto, non vi resterà che controllare con attenzione i cinque numeri e simboli estratti del Simbolotto per sapere quanti ne avete azzeccati voi. Vi basti sapere che non è necessario prenderli tutti e cinque per ambire ad un premio: certo, facendo bottino pieno si sha diritto alla vincita più alta (10mila euro per ogni euro giocato), ma si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI, ECCO COSA RIVELANO LE STATISTICHE

Quali sono numeri e simboli ritardatari alla vigilia del concorso del Simbolotto di oggi? Diamo un’occhiata alle statistiche e scopriamo come davanti a tutti per numero di assenze vi sia il 31 Anguria, in ritardo da 50 turni di fila. Seconda posizione per il 4 Maiale, ritardatario da 44 turni, mentre terzo è il 42 Caffè a quota 17 concorsi di assenza consecutivi. Quarta piazza per il 20 Festa, i cui ritardi di fila hanno toccato quota 16. Quinta posizione? Appannaggio di un terzetto: è quello composto da 43 Funghi, 26 Elmo e 27 Scala; per loro le estrazioni di assenza di fila sono 14. Proseguiamo nella classifica dei ritardatari con 10 Fagioli e 21 Lupo, latitanti da ormai 13 turni in rapida successione. A chiudere la top ten è il 2 Mela, che dopo un lungo periodo in testa alla graduatoria ora manca da 11 turni. Oggi proseguirà nella sua corsa?

