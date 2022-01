Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 7 gennaio 2022

DOPO LE VINCITE DEL LOTTO È IL TURNO DEI SIMBOLI E NUMERI FORTUNATI DEL SIMBOLOTTO

Nella prima serata di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, torna a “sorpresa” l’appuntamento con il Simbolotto. L’appuntamento consueto con il gioco che arriva puntuale dopo il Lotto, come da tradizione è al martedì, giovedì e sabato. Questa volta però è stato posticipato dal momento che nella giornata di ieri, con l’Epifania, si sono ufficialmente concluse tutte le festività natalizie. Essendo comunque un giorno di festa, tradizione vuole che anche il Lotto ed i giochi ad esso annessi si prendano un giorno di vacanza. Tutto però sarà regolare nella prima serata di oggi quando il gioco “gemello” del Lotto farà il suo ritorno rinnovando la possibilità di ricche vincite.

La ruota in promozione nel primo mese dell’anno sarà quella di Bari. Per avere diritto ad una nuova giocata, sarà sufficiente eseguire una giocata del Lotto puntando su questa ruota: se dovessero comparire tutti e cinque i simboli ed i numeri relativi presenti sulla propria ricevuta, allora sarà possibile portarsi a casa fino a 10 mila euro per ogni euro investito. Come sempre il Simbolotto oltre ad essere un gioco complementare al Lotto è anche gratuito e automatico.

ECCO QUALI SONO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Con l’inizio del nuovo anno, la formula del Simbolotto resta sempre la stessa e non cambiano dunque le care e vecchie abitudini. Questo significa che anche se non avranno alcun valore ai fini dei risultati finali, molti concorrenti continueranno ad essere affascinati dai ritardatari anche nel gioco “gemello” al Lotto. Non ci resta dunque che scoprire quali sono i numeri ed i simboli che hanno collezionato ad oggi i maggiori ritardi, ribadendo che non avranno alcun valore in termini di strategia di gioco.

La classifica del Simbolotto si apre con il 43 Funghi che continua a resistere con ben 32 ritardi collezionati. Il 35 uccello ha registrato 22 ritardi mentre il 23 amo è fermo a 21. Il podio dei ritardatari è così completo ma appena fuori troviamo il 31 anguria ed il 10 fagioli che mancano da 20 concorsi. Il 12 Soldato è fermo a 18 turni mancanti, seguito dal 22 Balestra, 20 Festa e 19 Risata tutti e tre con 17 estrazioni in ritardo.

