Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 7 ottobre 2021

DOPO IL LOTTO ARRIVA IL SIMBOLOTTO: SERATA FORTUNATA IN VISTA?

Terzo appuntamento del mese all’insegna del Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto e che permette, in caso di giocata fortunata, di poter ottenere un interessante tesoretto. Il mese di ottobre vedrà la ruota di Roma super protagonista dell’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, associati ai relativi numeri. La combinazione viene abbinata in modo automatico e gratuito a ciascuna giocata eseguita nel Lotto ma solo se effettuata sulla ruota mensile in promozione.

Dopo aver visto protagonista nel mese di settembre la ruota di Palermo, per la terza volta ci prepariamo quindi a vedere al centro quella di Roma. Questo vuol dire che per poter aderire al Simbolotto, gioco opzionale che arriva appena dopo il Lotto, è richiesto un solo requisito: fare una puntata sulla ruota in promozione ad ottobre. Cosa sarà possibile ottenere in cambio? Un premio massimo del valore di ben 10 mila euro che potrà essere sommato agli altri eventuali premi già vinti nel Lotto. Un bel modo per sfidare la fortuna in maniera del tutto gratuita e scoprire se al termine della serata si potranno o meno iniziare i festeggiamenti.

SIMBOLOTTO: I NUMERI ED I SIMBOLI RITARDATARI, LA TOP TEN

Tradizione vuole che il gioco del Simbolotto arrivi cronologicamente subito dopo il Lotto. Fino ad allora come sarà possibile ingannare l’attesa? Un’alternativa potrebbe essere quella di dare uno sguardo ai numeri e relativi simboli ritardatari nel gioco opzionale che si rinnova anche oggi, nella prima serata di giovedì 7 ottobre. Potrebbero essere quelli con le maggiori possibilità di essere estratti, ma si sa che in questo gioco non si può puntare sulle strategie, essendo tutto automatico e legato al caso.

Ad aprire la top ten dei simboli e dei numeri ritardatari nel Simbolotto è l’accoppiata 41 Buffone, che manca da 34 concorsi, seguito dal 39 Forbice con il suo ritardo di 27 estrazioni. Terzo gradino del podio per 14 Baule a quota 25 assenze. Appena giù dal podio troviamo il 22 Balestra con 22 ritardi, mentre uno in meno per 36 Nacchere. Ed ancora, 2 Mela assente da 18 concorsi e 19 Risata mancante da 16. A chiudere la top ten ci pensano il 10 Fagioli (15), il 17 Sfortuna (13), l’1 Italia e il 20 Festa entrambi a quota 12.

