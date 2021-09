SIMBOLOTTO LOTTO: NUMERI VINCENTI/ E simboli di oggi: estrazione 7 settembre 2021

Con la nuova cinquina di numeri vincenti e simboli del Simbolotto di oggi, martedì 7 settembre 2021, si aggiornano le statistiche. Probabilmente siete ancora alle prese con il controllo della vostra giocata, ma siamo in grado già di dirvi come è cambiata la classifica dei simbolotti frequenti. Al primo posto c’è 1 Italia con 50 frequenze, a seguire al secondo posto 3 gatta che di frequenze invece ne ha collezionate 47. Al terzo posto, quindi sul gradino più basso del podio, troviamo 36 nacchere, che però è insidiato da 12 soldato, che invece è a quota 43. A seguire un poker di simbolotti che hanno accumulato finora 32 frequenze: si tratta di 11 topi, 5 mano, 18 cerino, 14 baule.

Poi una bella rondine 45 che di frequenze ne vanta 41. Quindi il 29 diamante con le sue 40. Questa, dunque, la nuova top ten dei numeri vincenti e simboli del Simbolotto di oggi, nella speranza che l’estrazione odierna si sia rivelata fortunata. (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO, DOPO LOTTO UNA NUOVA CHANCE…

Il grande momento del Simbolotto è arrivato: l’estrazione dei numeri vincenti si è tenuta poco fa e chiaramente ci sono anche i simboli corrispondenti. Del resto, non possono esserci numeri al Simbolotto senza i simboli. La combinazione fortunata potrebbe allora regalarvi una vincita di 10mila euro, a patto di centrarla completamente. Altrimenti dovrete ripiegare su una delle altre categorie di vincita messe a disposizione da questo gioco. Ma questi sono ragionamenti prematuri, perché quel che conta è controllare con estrema attenzione i numeri e simboli vincenti del Simbolotto. Sarà poi naturale scoprire se avete vinto o meno.

A tal proposito, vi ricordiamo che è importante riservarsi una verifica aggiuntiva, ad esempio tramite il sito ufficiale del Simbolotto o in ricevitoria. Ora però è arrivato il momento di lasciare la parola ai protagonisti, i numeri e simboli vincenti: 3 gatta, 1 italia, 20 festa, 31 anguria, 27 scala. (agg. di Silvana Palazzo)

Martedì 7 settembre 2021 che non fa eccezione: è il giorno di una nuova estrazione del Simbolotto. Ovviamente stiamo parlando del concorso “gemello” del Lotto, definizione che abbiamo assegnato a questo gioco per il semplice fatto che per parteciparvi è necessario piazzare una giocata proprio sul Lotto. In aprticolare, al momento di fare la propria puntata, è necessario scegliere la ruota del Lotto in promozione nel mese in corso: per questo settembre 2021 la prescelta è quella di Palermo. Dunque, ricapitolando, basta giocare al Lotto puntando sulla ruota di Palermo per vedersi consegnare anche un biglietto del Simbolotto.

Il tutto in maniera automatica (non c’è bisogno di compilare alcuna schedina, i numeri e simboli sono generati dal sistema) e soprattutto gratuita. Ricordiamo che in palio col Simbolotto ci sono premi importanti: il più ambito, quello riservato a chi fa “5”, garantisce una vincita parti a 10mila euro per ogni euro giocato.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto avverrà cronologicamente dopo quella del Lotto. Un modo per ingannare l’attesa può essere quello di dare un’occhiata alle statistiche riguardanti numeri e simboli ritardatari alla vigilia dell’estrazione di oggi, martedì 7 settembre 2021. Davanti a tutti, per numero di assenze di fila, non c’è più il 31 Anguria, estratto nel concorso di sabato. Ora in vetta troviamo la coppia composta da 43 Funghi e 27 Scala, entrambi in ritardo da 27 concorsi. In terza piazza c’è il 6 Luna, che non fa capolino da 22 concorsi. Ai piedi del podio troviamo invece un’altra accoppiata, quella formata da 41 Buffone e 15 Ragazzo, entrambi latitanti da 21 estrazioni.

La sesta casella della classifica spetta al 16 Naso con 20 concorsi di ritardo, subito dietro il 34 Testa, con 19 ritardi di fila. Ottava posizione per il 28 Pigna (16 assenze), poi il 40 Quadro a quota 15. Chiude la top ten il 39 Forbici, ritardatario al Simbolotto da 14 turni.



