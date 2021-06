Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 8 giugno 2021

Si infiamma la serata del Simbolotto con l’estrazione dei numeri e simboli vincenti di oggi. Dopo averli attesi, li abbiamo raccolti per consentirvi di procedere con la verifica della vostra schedina. Non c’è da indugiare, anche perché in ballo c’è una vincita importante. Non siamo ai livelli del Jackpot del Superenalotto, ma il gioco abbinato al Lotto rappresenta comunque una ghiotta occasione di vincita, considerando anche il fatto che è gratuito. Per molti giocatori rappresenta l’occasione per rispolverare un progetto che a causa della pandemia Covid e della crisi economica che ne è seguita è finito in disparte. Per altri rappresenta una boccata di ossigeno dal punto di vista economico. Ci si approccia, dunque, in modo diverso, ma l’obiettivo per tutti resta sempre quello di centrare i cinque numeri vincenti, a cui sono associati i relativi simboli che caratterizzano questo gioco. Ecco allora la combinazione fortunata del Simbolotto: il Baule (14), l’Elmo (26), la Risata (19), il Natale (25), l’Amo (23). (agg. di Silvana Palazzo)

Nuovo appuntamento con il Simbolotto in questo martedì 8 giugno 2021. Da qui a poche ore, dopo il Lotto, avrà luogo come da tradizione l’estrazione dei cinque numeri e simboli vincenti: sarete voi ad aggiudicarvi i 10mila euro messi in palio dal concorso? Per farlo dovete prima giocare: sapete come si partecipa? Non c’è bisogno di essere un grande esperto di concorsi del genere per capire le regole. Sintetizzando si potrebbe dire che per giocare al Simbolotto è necessario giocare al Lotto.

Ora saremo ancora più chiari: vi basterà puntare sulla ruota in promozione in questo mese sul Lotto perché il sistema generi in automatico – e in maniera del tutto gratuita – la vostra schedina contenente cinque numeri e simboli. Ultima informazione utile, poi sarete pronti per giocare: la ruota in promozione del Lotto su cui dovete puntare a giugno è quella di Napoli.

Gli appassionati del Simbolotto osservano sempre con grande attenzione numeri e simboli ritardatari, nel convincimento che per la legge dei grandi numeri questi abbiano più probabilità di essere estratti rispetto ad altri. Davanti a tutti per numero di assenze c’è ancora una volta il 2 Mela, latitante da 39 turni di fila. Il 37 va Piano ma anche lontano con 33 ritardi di fila e si assicura la seconda piazza. Alle sue spalle il 10 Fagioli con 25 assenze, ma il 31 Anguria, a quota 24, non è così lontano. Quinta piazza per il 12 Soldato, che non si mette sull’attenti da ormai 16 estrazioni consecutive. Alle sue spalle il 4 Maiale la passa liscia da 18 turni, mentre in settima posizione troviamo il 18 Cerino, rimasto in mano da 17 turni. Chiude la top ten un terzetto di ritardatari assente da 15 concorsi: si tratta del 5 Mano, del 41 Buffone e del 26 Elmo.

