SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 8 luglio 2021

L’estrazione del Simbolotto di oggi, giovedì 8 luglio 2021, ci regala i suoi numeri vincenti. Ognuno di loro è protagonista di un’accoppiata, quella con il simbolo che gli è attribuito. Non c’è numero senza simbolo, altrimenti perché chiamarlo Simbolotto? Il gioco complementare del Lotto, dunque, si differenzia per il fatto che non ci sono viaggi tra ruote da compiere, perché solo una è protagonista, cioè quella su cui effettuare la giocata al Lotto per ottenere la cinquina gratuita di numeri e simboli con cui partecipare all’estrazione odierna. Il viaggio, dunque, è tra i simboli che accompagnano i numeri vincenti che stiamo andando a scoprire. Armatevi allora di carta e penna per segnare la combinazione fortunata o per segnare i simbolotti che avete centrato. L’auspicio è che la corrispondenza sia totale, così da ottenere la tanto agognata vincita. Ecco allora i numeri e simboli vincenti del Simbolotto di oggi: le Nacchere (36), l’Ombrello (28), l’Elica (33), il Ragazzo (15), i Topi (11). (agg. di Silvana Palazzo)

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 8 luglio: numeri vincenti!

ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: COSA SUCCEDERÀ OGGI?

Quarto appuntamento del mese all’insegna del Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo l’estrazione del Lotto e pronto a fornirci la nuova cinquina composta da numeri e simboli vincenti. Dopo il successo degli ultimi due anni, il Simbolotto non ha concluso la sua avventura alla fine del mese scorso ma continua a regalare emozioni e possibilità di vincite ulteriori, in questo caso senza alcuna particolare strategia ma affidandosi unicamente alla Dea Bendata. Il premio massimo, ricordiamolo, è pari a ben 10mila euro e lo si può vincere semplicemente indovinando tutti e cinque i numeri ed i simboli. Ma è possibile portarsi a casa un piccolo premio anche in caso di “4”, “3” e “2”.

Come è possibile aderire subito al gioco in occasione della nuova estrazione odierna che si realizza subito dopo quella del Lotto? C’è un solo requisito da rispettare, ovvero puntare la propria giocata del Lotto sulla ruota in promozione nel mese in corso che per quanto riguarda quello di Luglio ed anche il successivo di Agosto è la ruota Nazionale. Per giocare al Simbolotto non è richiesto alcun costo in quanto avviene automaticamente – previo requisito sopra citato – ma occorre solo attendere il completamento dell’estrazione su tutte le ruote.

SIMBOLOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Grazie al Simbolotto è possibile portarsi a casa nella serata dedicata all’estrazione del Lotto anche un altro eventuale premio in denaro. Il gioco che arriva subito dopo il Lotto permette infatti di mettere a segno una vincita massima di 10 mila euro, oppure di 50, 5 e 2 euro a seconda dei numeri-simboli centrati. Ecco qual è stata la combinazione estratta lo scorso martedì sera: il Lupo (21), il Natale (25), i Fagioli (10), la Rondine (45), l’Ombrello (28).

Diamo ora uno sguardo ai principali ritardatari anche nel gioco del Simbolotto con la top ten aggiornata all’ultimo concorso. La classifica si apre con la presenza del 2-Mela che ad oggi ha un ritardo di 49 concorsi, seguito dal 31-Anguria e il suo ritardo di 37 estrazioni mentre il 12-Soldato ha ottenuto 32 estrazioni mancanti. Appena fuori dal podio troviamo il 4-Maiale (31) subito seguito dal 41-Buffone (28) e poi 22-Balestra e 7-Vaso entrambi mancanti da 23 estrazioni. Proseguiamo con 11-Topi fermo a 21 concorsi; 44-Prigione che è atteso da 18 concorsi; 8-Braghe (17) ed infine 35-Uccello (16).

