SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 8 maggio 2021

Sabato 8 maggio 2021 che non fa eccezione: oggi è il giorno dell’estrazione del Simbolotto. Per chi non lo sapesse: siamo dinanzi al gioco “figlio” del Lotto, la sua diretta derivazione. Cosa intendiamo? Ve lo spieghiamo subito: per partecipare al Simbolotto è necessario giocare una schedina del Lotto. Subito dopo sarà il sistema, in maniera del tutto automatica, a generare una schedina del Simblotto, caratterizzata dalla presenza di cinque numeri e simboli. Ciò che è importante ricordare è che non basta puntare su una ruota del Lotto a caso, ma su quella in promozione nel mese in corso, che per maggio è la ruota di Milano. A quel punto tutto sarà “apparecchiato” per consentirvi di partecipare alla messa in palio del primo premio da 10mila euro ma anche di quelli “minori” associati al “4”, al “3” e al “2”.

Nello spazio che noi de ilsussidiario.net dedichiamo al Simbolotto, come da tradizione non può mancare l’approfondimento riservato ai numeri e simboli ritardatari. Davanti a tutti troviamo il 2 Mela, che non dà sue notizie da 23 turni consecutivi. Seconda posizione che spetta di diritto al 37 Piano, autore finora di 20 assenze di fila. Sul terzo gradino del podio c’è da registrare la presenza di un’accoppiata: 14 Baule e 24 Pizza, entrambi in ritardo da 18 turni di fila. Il 25 Natale non fa capolino tra gli estratti da 16 volte, mentre il 21 Lupo si nasconde da 14 estrazioni: speriamo non ci sia in giro nessun Cappuccetto Rosso! Il 6 Luna? Non esce da 13 volte, le stesse da cui non risplende il 29 Diamente. A chiudere la top ten dei ritardatari del Simbolotto non poteva che essere il 10 Fagioli, la sua assenza si prolunga da 12 occasioni consecutivamente. Continuerà anche oggi?

