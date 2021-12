SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 9 dicembre 2021

Il momento che stavamo aspettando con impazienza è finalmente arrivato: come di consueto, si è tenuta l’estrazione dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto e Il Sussidiario vi propone subito qui sotto la cinquina del concorso di oggi, giovedì 9 novembre 2021. La combinazione vincente è stata annunciata pochi secondi fa e non ci resta che prendere in mano le schedine e effettuare le verifiche del caso per scoprire se la Dea bendata ha fatto il suo dovere. L’attesa è incredibile, il Simbolotto è diventato subito uno dei giochi preferiti degli appassionati di scommesse, essendo soprattutto un gioco opzionale gratuito associato al Gioco del Lotto.

Ricordiamo altresì che prevede l’estrazione casuale di 5 simboli (su 45 disponibili) su una determinata ruota in promozione nel mese. Ora è il momento di effettuare i controlli del caso, per questo motivo vi riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: il Piano (37), il Vaso (7), il Ragazzo (15), l’Italia (1), l’Ombrello (28). (Agg. di MB)

DOPO IL LOTTO SPAZIO AL SIMBOLOTTO: VERSO LA NUOVA COMBINAZIONE VINCENTE

Sta per giungere la prima serata di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, e come sempre non si fa attendere il Simbolotto, il gioco che arriva puntualmente dopo il Lotto e che dà la possibilità di aumentare il gruzzoletto eventualmente realizzato nel corso della serata con i precedenti giochi. Intanto iniziamo subito col dire che si tratta di un gioco opzionale e strettamente connesso al Lotto. Una volta terminate tutte le estrazioni sulle varie ruote, ecco che in modo del tutto automatico – e per chi aderisce anche gratuito – verrà resa nota la combinazione formata da 5 numeri e relativi simboli scelti a caso da una serie di 45.

Questo potrebbe dare la possibilità di ottenere una vincita fino a 10mila euro per ogni euro investito ma a patto che chi gioca al Lotto punti sulla ruota in promozione nel mese in corso, che in questo caso è quella di Venezia. Fatto ciò, non vi resta altro da fare che attendere che questo dicembre possa portarvi tanta fortuna anche sul piano economico, con una giocata che potrebbe contribuire a rendere speciale la serata odierna. Perchè allora non tentare doppiamente la sorte?

SIMBOLOTTO: SCOPRIAMO I NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

La giocata al Simbolotto, il gioco che arriva subito dopo il Lotto. non prevede alcuna strategia particolare se non una buona dose di fortuna. Una volta rispettato l’unico requisito previsto ci sarà ben poco da fare se non puntare sulla ruota in promozione. Nel frattempo però possiamo ingannare l’attesa insieme ai nostri lettori, in attesa di scoprire la nuova combinazione estratta, andando alla scoperta dei numeri e dei simboli ritardatari.

Ad aprire la lunga lista ritardatari nel gioco del Simbolotto ci pensa l’accoppiata 17 Sfortuna con un ritardo di 40 concorsi. Alle spalle, con la metà delle assenze collezionate, troviamo il 43 Funghi ed il 44 Prigione. Segue a quota 18 il 9 Culla; sono 17 i ritardi collezionati dall’accoppiata 8 Braghe, mentre con 14 assenze di posizionano nella top ten il 4 Maiale ed il 14 Baule. Tra gli altri ritardi degni di nota anche il 41 Buffone ed il 26 Elmo con 12 ritardi collezionati.



