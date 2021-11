SIMBOLOTTO, LOTTO/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 9 novembre 2021

DOPO IL LOTTO, TOCCHERÀ AL SIMBOLOTTO REGALARE GRANDI VINCITE?

Martedì 9 novembre 2021 che non fa eccezione: anche oggi è un bel giorno per tentare la sorte al Simbolotto. Per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando del gioco “gemello” del Lotto: in palio, per il primo premio, 10mila euro per ogni euro investito riservati a chi azzecca tutti e cinque i numeri e simboli estratti. Ma come si partecipa all’estrazione del Simbolotto? Semplice: facendo una puntata sulla ruota del Lotto in promozione nel mese in corso; per questo novembre 2021 si tratta della ruota di Torino.

Una volta piazzata la propria giocata sarà il sistema, in maniera del tutto automatica e gratuita, a generare una schedina contenente i cinque numeri e simboli coi quali andare a caccia di una vincita importante. E scriviamo “gratuita” nel senso che oltre alla somma necessaria per giocare al Lotto non è necessario alcun esborso aggiuntivo per il Simbolotto. Ricordiamo infine che per vincere non è necessario fare l’en plein: premi sono pensati anche per chi fa “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO: ANDIAMO ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E SIMBOLI VINCENTI

Come da tradizione l’estrazione del Simbolotto avrà luogo dopo quella del Lotto. Come possiamo ingannare l’attesa? A noi de ilsussidiario.net piace sempre dare un’occhiata alle statistiche dei numeri e simboli ritardatari. Quest’oggi davanti a tutti per numero di assenze consecutive abbiamo il 41 Buffone con 48 ritardi. Medaglia d’argento e di bronzo spettano al 19 Risata e al 17 Sfortuna, assenti rispettivamente da 30 e 27 turni di fila. Ai piedi del podio il 5 Mano con 24 estrazioni saltata; chiude la top five il 37 Piano con 23 concorsi da latitante.

Sesta piazza per il 18 Cerino, che è rimasto in mano per 21 turni; settima casella per l’11 Topi, i cui ritardi consecutivi sono stati finora 19. Il 34 Testa non fa capolino da 18 estrazioni, mentre il 25 Natale si nasconde 16. A completamento della top ten troviamo il 15 Ragazzo con 14 ritardi in serie: “maturerà” anche oggi raggiungendo 15 assenze?



