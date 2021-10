Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 9 ottobre 2021

Oggi, sabato 9 ottobre 2021, si rinnova il consueto appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto. Pochissimi secondi fa sono stati svelati i numeri vincenti: noi de “Il Sussidiario” li abbiamo appuntati in tempo reale e siamo pronti a darvene lettura, associandoli contemporaneamente e con immediatezza ai simboli corrispondenti. La caratteristica principale di questo concorso, infatti, è rappresentata proprio dall’abbinamento dei numeri ai simboli, un’autentica peculiarità, che costituisce un tratto distintivo inconfondibile di questo gioco.

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 9 ottobre: numeri vincenti!

Ecco, allora, che diviene fondamentale effettuare un controllo accurato della schedina, così da essere davvero sicuri di non gettare via una giocata vincente. Vi rinnoviamo quindi l’esortazione a giocare responsabilmente e a procedere con le operazioni di verifica della vostra bolletta, facendo ricorso anche ai canali ufficiali e alle ricevitorie. Riportiamo di seguito i numeri vincenti (e simboli) dell’estrazione di oggi del Simbolotto: la Scala (27), il Quadro (40), le Forbici (39), l’Amo (23), l’Italia (1). (Agg. di Alessandro Nidi)

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 7 ottobre: no Superstar

CLICCA QUI PER NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO

DOPO IL LOTTO È IL MOMENTO DEL SIMBOLOTTO A FAR SOGNARE CON I SUOI PREMI…

Torna anche oggi, sabato 9 ottobre 2021, l’appuntamento con il Simbolotto. Come ogni martedì, giovedì e sabato subito dopo l’estrazione del Lotto sarà la volta del Simbolotto, un concorso che mette in palio 10mila euro per ogni euro giocato a chi riesce ad azzeccare tutti e cinque i numeri e simboli vincenti. partecipare è gratuito: basta infatti piazzare una giocata sul concorso “gemello” del Lotto per vedersi regalare una schedina del Simbolotto con cui andare a caccia del primo premio. Attenzione però, la giocata sul Lotto non va fatta su una ruota qualunque ma su quella in promozione per il mese in corso: in questo ottobre 2021 la prescelta è la ruota di Roma. A quel punto sarà il sistem,a in maniera del tutto automatica, a generare per voi una schedina contenente cinque numeri e simboli. Non disperate però se non li azzeccate tutti: si vince anche facendo “4”, “3” e “2”.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 ottobre 2021

SIMBOLOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Come ingannare l’attesa in vista dell’estrazione odierna del Simbolotto? Un modo che ci piace esplorare sulle pagine de ilsussidiario.net è quello che ci porta ad analizzare le statistiche dei numeri e simboli ritardatari. Non fosse altro perché, per la legge dei grandi numeri, quelli assenti da più tempo dovrebbero essere anche quelli più propensi ad essere estratti nel breve periodo. Iniziamo la nostra carrellata di statistiche del Simbolotto a partire dal 41 Buffone, primatista in fatto di ritardi consecutivi con le sue 35 assenze di fila. Seconda piazza per il 39 Forbici, che non dà sue notizie da 28 turni, terza casella per il 14 Baule, svanito dai radar da 26 estrazioni. Il quarto posto va al 22 Balestra, ritardatario da 23 estrazioni, mentre la top five è chiUsura dal 36 Nacchere con 22 ritardi. Sesta posizione per il 2 Mela, che non risponde presente all’appello da 19 turni, poi il 19 Risata a quota 17 ritardi. Ottavo il 10 Fagioli con 16 assenze. Chiudono la top ten il 17 Sfortuna e l’1 Italia, primule rosse rispettivamente da 14 e 13 estrazioni di fila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA